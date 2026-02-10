ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Връхлита ни силна магнитна буря
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20Коментари (0)193
©
На 13 февруари се очаква магнитна буря, която може да създаде сериозен дискомфорт за метеочувствителните хора, сочат прогнозите за космическото време. Денят се очертава като най-натоварващият от втората седмица на февруари, с повишена слънчева активност и смущения в магнитното поле на Земята.

Според специалистите се очаква активност около Kp 5, което се класифицира като умерена геомагнитна буря. При такива стойности често се наблюдават главоболие, рязка умора, колебания в кръвното налягане, раздразнителност, проблеми със съня и понижена концентрация.

Най-засегнати обикновено са: хора със сърдечносъдови заболявания; с високо или ниско кръвно налягане; възрастни; хора с хронична умора, тревожност или нарушения на съня; метеочувствителни.

Специалистите съветват в този ден да се избягват физическо и емоционално претоварване, да се ограничи консумацията на кафе и алкохол и да се следят стойностите на кръвното налягане. Препоръчва се повече почивка, добър сън и прием на достатъчно течности.

Магнитната буря на 13 февруари идва след относително по-спокоен период. На 12 февруари условията се очаква да са най-благоприятни за седмицата, което прави контраста още по-осезаем.

Експертите напомнят, че макар магнитните бури да не са опасни за здравите хора, организмът на чувствителните реагира осезаемо, а симптомите не бива да се подценяват.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
08:10 / 10.02.2026
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
"Вайбър" въвежда нова функция за България
12:40 / 09.02.2026
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
12:53 / 08.02.2026
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
10:01 / 08.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български футболисти в чужбина
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: