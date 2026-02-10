ЗАРЕЖДАНЕ...
|Връхлита ни силна магнитна буря
Според специалистите се очаква активност около Kp 5, което се класифицира като умерена геомагнитна буря. При такива стойности често се наблюдават главоболие, рязка умора, колебания в кръвното налягане, раздразнителност, проблеми със съня и понижена концентрация.
Най-засегнати обикновено са: хора със сърдечносъдови заболявания; с високо или ниско кръвно налягане; възрастни; хора с хронична умора, тревожност или нарушения на съня; метеочувствителни.
Специалистите съветват в този ден да се избягват физическо и емоционално претоварване, да се ограничи консумацията на кафе и алкохол и да се следят стойностите на кръвното налягане. Препоръчва се повече почивка, добър сън и прием на достатъчно течности.
Магнитната буря на 13 февруари идва след относително по-спокоен период. На 12 февруари условията се очаква да са най-благоприятни за седмицата, което прави контраста още по-осезаем.
Експертите напомнят, че макар магнитните бури да не са опасни за здравите хора, организмът на чувствителните реагира осезаемо, а симптомите не бива да се подценяват.
