Времето за промяна за Анна-Мария Граченова настъпи

© Времето за промяна за Анна-Мария Граченова е настъпило! Звездата от риалити формата "Ергенът" шокира последователите си с новината, че си е направила ринопластика. Да, точно така! Красавицата не се поколеба да направи крачка към новия си облик.



Тя се довери на един от най-добрите хирурзи в България, който за нула време успя да коригира нослето й. След интервенцията, Анна-Мария се възстановява в луксозен болничен комплекс, където получава най-добрата грижа.



Тя обеща на своите последователи да сподели всички подробности около интервенцията, включително и снимки "преди" и "след". Очакването само засилва интереса – как ли ще изглежда след промяната?