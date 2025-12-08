© виж галерията Броени дни до финала на най-романтичното риалити по bTV – "Ергенът: Любов в рая“! Докато страстите в ефир продължават да бушуват, звездите от най-романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая“ решават да загърбят драмата и да се съберат на бляскаво парти.



Снимки, публикувани в социалните мрежи, разкриват кои участници са в прекрасни отношения помежду си, кои липсват на кадрите и има ли нови горещи двойки.



Въпреки че не всички участници от сезона присъстват на кадрите, повечето от тях са в страхотни отношения. И това си личи по снимки, споделени от Филипа в Instagram. Сред празнуващите са атрактивната Анна-Шермин, танцьорката Лили Естер, моделът Дениз Хайрула, инфлуенсърката Благовеста Бонбонова, Лъчезар, Глория, Йовица и още.



На партито се наблюдават интересни размествания на местата, в които са застанали участниците. Йовица стои седнал между Виктория Асенова и Глория. От другата страна на Виктория е Денислав, който преди да напусне предаването, имаше симпатии към Благовеста.



Няколко души от ялата групичка продължават партито в нощен клуб в София. Сред тях са Филипа и Красимир. Двамата имат много интересна снимка заедно. Малко по-рано през вечерта, тя се снима и с Орлин в огледалото.



Анна-Шермин пък публикува обща снимка с Виктор, на която пише интригуващото послание: "Парите говорят“.



Събитието не мина и без участници от други сезони на романтичното риалити "Ергенът“. На партито присъстват Виктория Капитонова и Людмила Костадинова. Двете са близки приятелки с Дениз Хайрула и Благовеста Бонбонова. Припомняме, че в първия сезон на риалитито Дениз и Виктория стигнаха до финала, когато Виктор избра да даде шанс на Виктория в реалния живот, пише Ladyzone.bg.