ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Николов явно е фен на високите скорости, а колата напълно отговаря на звездния му статус. Българинът е една от големите звезди на клубния си отбор, който е сред водещите в най-силното волейболно първенство в света. В мощната кола Николов вози годеницата си Юлита, с която живеят заедно на Апенините.
Алекс показва кадри от ежедневието си в Италия, които са повече от любопитни. След като наскоро демонстрира певчески умения със съотборниците си, волейболистът отново хвана микрофона. Негов приятел свири на електрическа китара, а Николов припява на класиката на "Металика“ Master of puppets. Самият Алекс също се учи да свири на китара, като наскоро изсвири началото на Nothing else matters отново на култовата метъл група, която явно му е любима. Николов е голям меломан и наскоро показа певчески умения. Заедно с националите Самуил Вълчинов и Християн Димитров той сподели забавни клипчета от обща вечер, в които се надпяват с любими български хитове и се шегуват със собствените си певчески умения. "Момчетата просто се забавляват“, написа Алекс към видеото, в което тримата хванаха микрофоните и се впуснаха в импровизирана караоке сесия.
Освен с музика Алекс Николов се забавлява и с... покер. На път със съотборници българският волейболист раздава карти и събира чипове, но без да залага реални суми.
На хиляди километри от него брат му Мони Николов води далеч по-скучен живот. По-малкият от славната фамилия играе в Сибир за руския "Локомотив“, където прави фурор, но забавленията са далеч по-малко. Има голяма вероятност през следващия сезон Мони да заиграе в Италия и двамата братя да се съберат заедно в "Лубе“. Мони също демонстрира музикални таланти и дори разкри, че ще участва в проект на известен български изпълнител, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2569
|предишна страница [ 1/429 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Всички знаят кой е днешният рожденик, но най-вече в Пловдив
09:11 / 12.12.2025
Мика Стоичкова показа бебе Ицо
08:46 / 12.12.2025
Тъжен и щастлив е днешният ден за Илиана Раева
13:23 / 11.12.2025
Месец след смъртта й bTV пусна хороскоп на Алена за днес
12:19 / 11.12.2025
Какво обичат коледните звезди и как да съхраним цветето за по-дъл...
11:36 / 11.12.2025
Невероятна история от медната епоха в България за мъж, оцелял от ...
11:28 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS