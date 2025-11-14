ЗАРЕЖДАНЕ...
|Волейболен шампион направи фурор в "Стани богат"
Въпросът гласеше:
"На територията коя днешна държава се намира Свободният град Фиуме - независима република от 1920 до 1924 г.?"
Ники го напрегна, като се опита и да го обърка:
"Има летище "Фиумичино" в Италия... пряка връзка! А етиопците са били владени от италианците... Къде слязохте надолу към Хърватия?", попита той.
След секунди обаче се оказа, че отговорът на Иван се оказа правилен
"Реализирахте известно изпотяване", засмя се водещият.
"И аз се изпотих!", призна Иван.
След това той трябваше да отговаря на въпрос за 20 000 лева - "Кой символ се свързва с християнската религия?"
Тогава участникът не посмя да рискува и се отказа, запазвайки спечелените 10 000 лева.
"И аз бих приключил! Някои от тези думи ги виждам за първи път", призна Ники.
Извън играта Ризов посочи кой е верният отговор според него, като предположи "Уроборос" - змията, захапала опашката си, познат символ в алхимията.
Това обаче беше грешният отговор. Верният е "Ихтис" - рибата, емблематичен ранен християнски знак.
"На мен Уроборос ми звучи като сироп за кашлица!", завърши с хумор Кънчев.
Инфарктна развръзка в "Ергенът: Любов в рая", златна роза преобър...
10:47 / 14.11.2025
Родена е на днешния ден преди 55 години в Панагюрище
08:30 / 14.11.2025
Честито на имениците
05:05 / 14.11.2025
В петък една зодия може да станете обект на глупава и много обидн...
22:45 / 13.11.2025
Полицайка направи фурор в "Стани богат"
19:42 / 13.11.2025
Васил Василев Зуека с тежка провокация към публиката си
15:08 / 13.11.2025
