Волейболен шампион направи фурор в "Стани богат"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:43
©
Иван Ризов, бивш волейболен състезател продължи участието си в "Стани богат", след като в предишния епизод достигна до въпрос за 10 000 лв. Питането обаче се оказа сложно за неговите познания и доста го разколеба в отговора, като за това допринесе и Ники Кънчев:

Въпросът гласеше:

"На територията коя днешна държава се намира Свободният град Фиуме - независима република от 1920 до 1924 г.?"

Ники го напрегна, като се опита и да го обърка:

"Има летище "Фиумичино" в Италия... пряка връзка! А етиопците са били владени от италианците... Къде слязохте надолу към Хърватия?", попита той.

След секунди обаче се оказа, че отговорът на Иван се оказа правилен

"Реализирахте известно изпотяване", засмя се водещият.

"И аз се изпотих!", призна Иван.

След това той трябваше да отговаря на въпрос за 20 000 лева - "Кой символ се свързва с християнската религия?"

Тогава участникът не посмя да рискува и се отказа, запазвайки спечелените 10 000 лева.

"И аз бих приключил! Някои от тези думи ги виждам за първи път", призна Ники.

Извън играта Ризов посочи кой е верният отговор според него, като предположи "Уроборос" - змията, захапала опашката си, познат символ в алхимията.

Това обаче беше грешният отговор. Верният е "Ихтис" - рибата, емблематичен ранен християнски знак.

"На мен Уроборос ми звучи като сироп за кашлица!", завърши с хумор Кънчев.


Статистика: