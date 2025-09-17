ИЗПРАТИ НОВИНА
Водещият на новото предаване: Който не го хареса, да ми удари шамар на улицата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:15Коментари (0)0
©
Водещият на новото предаването на bTV "Traitors: Игра на предатели“ Владо Карамазов отправи необичайно предизвикателство към зрителите. Във включване в новините на телевизията преди премиерата на шоуто той обяви:

"Който не хареса предаванато, може да ме спре на улицата и да ми удари шамар!"=

Актьорът и бивш водещ на "Сървайвър" коментира също, че отдавна в кариерата му не се е случвало хората да имат такъв интерес към продукция, която още не са видели. Според него предаването издига българската телевизия като цяло на ново ниво.

"Всичко в България се прави в една писта, хората имат нужда от нещо от нещо различно, така е и по цял свят", каза още Карамазов.


