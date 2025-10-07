Водещият Светослав Иванов глези жена си в чужбина

© Водещият на предаването "120 минути" по Би Ти Ви Светослав Иванов прекарва слънчеви и спокойни дни в италианската столица Рим заедно със съпругата си Вяра. Двамата споделиха красиви кадри от Вечния град в социалните мрежи, показвайки усмивки, обич и добро настроение сред историческите улици и забележителности.



Семейството изглежда напълно отпочинало и влюбено, наслаждавайки се на всяка минута от италианското приключение. "Нашето време", написаха двамата в публикацията си.



А както често казват самите римляни – "Всеки, който се влюби в Рим, остава влюбен завинаги" – а за Светослав и Вяра това очевидно важи с пълна сила, пише "България Днес".