Водещата на "Съдебен спор" е в болница

© Ромина Тасевска, водещата на предаването "Съдебен спор" се оказа, че е приета в болница. Тя сподели снимка, на която се вижда, че е на системи и има включен абокат в ръката.



"Довери се на процеса" и "Всичко се случва точно навреме", написа тя.



Не е ясно каква точно е причината за посещението ѝ в болничното заведение, но тя определено приема предизвикателството с позитивизъм.