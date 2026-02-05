ЗАРЕЖДАНЕ...
|Внукът на Симеон Сакскобургготски завърши подготовка в Шаолин
По време на обучението си княз Симеон е живял при същите условия като останалите ученици, без каквито и да било удобства или специално отношение заради произхода си. Дневният режим е започвал в 5:00 часа сутринта и е включвал между осем и десет часа интензивни тренировки на ден. Подготовката е обхващала не само бойни техники, но и цялостна физическа кондиция, работа за издръжливост, гъвкавост, сила, баланс и концентрация, както и строга дисциплина и контрол над ума.
Според публикациите в испанската преса младият Сакскобургготски е приел напълно философията на школата и се е включвал във всички задължителни дейности, включително медитативни практики и физически упражнения, характерни за традицията на Шаолин. В края на първия етап от обучението си той е положил официален изпит пред майстори на школата, проведен по установените канони. След успешното му преминаване Симеон е получил първата си степен по Шаолин кунг-фу, както и традиционно китайско име, което символизира приемането му в духовната общност на манастира.
Испанските издания отбелязват и любопитен детайл — в манастира Симеон е носел класен смарт часовник. Според слуховете става дума за модел от колаборацията между Аррlе и Hermes, чиято стойност е около 1000 евро.
Младият княз Симеон-Хасан е израснал в спортна среда. И двамата му родители - княгиня Калина Сакскобургготска и Китин Муньос, са добре познати с активния си начин на живот. Калина от години поддържа впечатляваща физическа форма и редовно тренира силови и кондиционни упражнения, което често предизвиква интерес в светските хроники. Китин Муньос е известен със страстта си към приключенията, експедициите и физическите предизвикателства, включително участия в екстремни пътешествия и експедиции в труднодостъпни райони по света.
Именно този пример от страна на родителите му е оказал силно влияние върху интереса на Симеон към спорта и физическото развитие.
Завършването на началния етап от подготовката в манастира Шаолин е важна стъпка за княз Симеон-Хасан Муньос Сакскобургготски. Полученият сертификат му дава право да продължи обучението си и да премине към следващи нива в йерархията на школата, ако пожелае. За младия наследник това преживяване има не само спортна, но и образователна и дисциплинираща стойност, която ще бъде определяща за бъдещето му развитие, пише HotArena.
