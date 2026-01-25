Вместо с половинката си тя спи с кучетата

© Валерия Георгиева не спира да показва как спи с 10-те кучета, които отглеждат в къщата си с Ваньо Алексиев.



"Уикенд" забеляза, че на фотосите присъстват само четириногите, но не и бизнесменът, който най-вероятно нощува в друго легло.



В това се усъмниха и последователите на риалити героинята, които я запитаха защо е все сама в леглото. Красавицата се опита да се измъкне, че кучетата са до нея и никога не е сама.



Всъщност от доста време се носят слухове, че "ергенката" е на заплата при бизнесмена и се води негово гадже само пред хората, а всъщност той предпочита мъже и си има еднополов партньор.