ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Владо Зомбори влиза в "Пееш или лъжеш"
На столовете на панела зрителите на NOVA ще видят познатите Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов, а допълнителна помощ в отгатването Владимир Зомбори ще получи от дамата на своето сърце и доверен приятел. Актрисата и половинка на актьора - Весела Бабинова и състудентът му от НАТФИЗ - Велизар Величков - Визо ще дадат всичко от себе си, за да уловят лъжците и да разкрият пеещите в подкрепа на Владо.
Сцената на “Пееш или лъжеш" и тази неделя ще разкрие нови осем пъстри образа, които ще се борят за наградата. Аниматорката, Бръснарят, Художничката и Тенисистката са само част от ексцентричните участници, които ще опитат да спечелят доверието на новия музикален детектив. Те ще покажат певческия си талант пред цяла България или пък умението си да заблудят всички с правдоподобна история, блестящ lipsync и сценично поведение.
“Ще ми бъде интересно да проверя интуицията си и в това предизвикателство. Винаги съм разчитал на нея и никога не ме е подвеждала. Надявам се сега да открия добре пеещ човек, с когото да направим един наистина хубав дует накрая", разкри Владимир Зомбори минути преди участието си в “Пееш или лъжеш" в специалната рубрика на Елизабет Методиева в “На кафе".
На кой от своите таланти ще заложи Владимир Зомбори в избора на победител - актьорския или певческия? Ще успее ли да направи истински красив дует на финала на шоуто или ще бъде излъган? Какви съвети ще му дадат панелистите? Не пропускайте да видите тази неделя от 20:00 ч. в “Пееш или лъжеш" по NOVA.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1684
|
|предишна страница [ 1/281 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Геро се подлага на още една операция?
09:30 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Днес става на 48. Освен от музика разбира и от математика
09:09 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
22:53 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:39 / 09.10.2025
Почина легенда на Холивуд
21:18 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS