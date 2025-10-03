ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Владо Карамазов: Официално казвам - "Сбогом"
За щастие на зрителите, той говореше за мустака си.
"Казвам официално сбогом на мустака. Няма да ми липсва. И тъй като не мисля да го пускам отново, си спретнах фотосесия за да го увековечава в снимка. С огромно удоволствие му тегля дузпата".
"Игра на предатели" е едно от най-харесваните предавания в момента и със сигурност за част от чара му допринася Карамазов.
"Всякак сте хубав, но без мустак сте по-свеж. Мустакът състарява", посъветва го фен в коментарите, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1569
|
|предишна страница [ 1/262 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Скандалът продължава: bTV с официална позиция за изявлението на Г...
16:25 / 03.10.2025
Евгени Минчев срина Георги Тошев: Заслужаваш си Венета и нищо пов...
13:07 / 03.10.2025
Вярвате или не, г-жа Сано чуква цели 51 години
12:30 / 03.10.2025
Започна войната на предаванията
09:09 / 03.10.2025
Нова гигантска планета озадачи учените!
23:06 / 02.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:54 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS