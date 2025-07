Владимир Карамазов се завръща на екрана

© Владимир Карамазов е водещ на българската адаптация на глобалния телевизионен феномен "Traitors: Игра на предатели“. Това лято в района на Видин започват снимките на дългоочаквания формат, който bTV ще излъчи през новия сезон. В него ще участват 25 популярни българи, които ще се впуснат в стратегическа битка на доверие, в която всеки може да бъде предател – или праведен.



"Това е формат, който събира всичко, което търсим в едно голямо телевизионно преживяване– стратегия, психология, напрежение и човешки избори. Хареса ми веднага, защото е различен и интелигентен“, споделя Владо Карамазов. С харизма, контрол и умение да бъде едновременно близък и безпощаден наблюдател, той ще бъде в центъра на игра, в която лъжата често е по-силна от истината.



В основата на формата стои познатата на всички поколения игра, известна като "Убиец“, "Мафия“ или "Върколак“, превърната в приключенска риалити игра. Снимките на българската версия ще се проведат в района на Видин, а мистичната атмосфера на избраната локация ще допълни напрежението и драматизма, които са в основата на играта. 25 известни личности ще се съберат на това място, за да разкрият мистерия и да се борят за натрупания награден фонд. През деня ще преминават през мащабни мисии, а щом падне нощта, един от тях ще бъде безмилостно елиминиран. Това е игра, в която има много стратегии и избори, а достигането до финала не винаги означава победа.



"The Traitors“ е едно от най-успешните телевизионни риалити предавания в света, доказал своята уникалност и оригиналност по отношение на концепцията в над 30 държави и множество реализирани тв сезони. Хитовите международни адаптации на формата включват многократно награждаваната с "Еми“ американска версия за стрийминг услугата Peacock на NBC Universal и наградената с BAFTA версия на BBC One във Великобритания. През 2024 г. "The Traitors“ бе обявен за формат на годината на K7 Media.