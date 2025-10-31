ИЗПРАТИ НОВИНА
Вирджиния Джуфре - Едно обикновено момиче, което успя да отнеме титлите на британски принц
Автор: Николина Александрова 09:20
©
Семейството на обвинителката на принц Андрю Вирджиния Джуфре, приветства решението на крал Чарлз да отнеме кралските титли на Андрю и да го изгони от дома му в Уиндзор след като седмици наред бе подновено разследването за връзката му с Джефри Епщайн.

Сега известен просто като Андрю Маунтбатън Уиндзор, бившият херцог на Йорк ще се премести от Кралската ложа в имението Сандрингъм в Норфолк, като бъдещото му жилище ще бъде финансирано частно от монарха.

Бъкингамският дворец обяви, че кралят е започнал "официалната процедура" по отнемане на титлите и почестите на брат му.

Кралската историчка Кейт Уилямс коментира пред Sky News, че това е "огромен момент в световната история", като досега има само два значими примера, в които на лица от британското семейство са били отнети титли.

Това са дъщерите на Хенри VIII – по-късно кралици Мери I и Елизабет I – и британски кралски особи, които са се сражавали в германската армия по време на Първата световна война.

"Обикновено момиче свали принц“

Семейството на обвинителката на Андрю, Вирджиния Джуфре, чиито посмъртни мемоари, публикувани по-рано този месец, отново изведоха на дневен ред обвиненията й за сексуално насилие, заявява, че "едно обикновено американско момиче от обикновено американско семейство отне титлите на британски принц, въоръжена с истината и необикновената си смелост".

Андрю, който се отказа от титлата си херцог на Йорк по-рано този месец, винаги е отричал обвиненията на г-жа Джуфре.

Вирджиния Джуфре, която се самоуби по-рано тази година, твърди, че като тийнейджърка е имала сексуални отношения с Андрю, след като е била жертва на трафик от страна на милиардера педофил Епщайн и бившата му приятелка Гислен Максуел.

Джуфре заведе дело през 2021 г. и случаят беше решен извън съда за сума, която се смята, че е около 12 милиона лири.

Сигрид МакКоули, адвокат на Джуфре по време на делото, заяви, че тя е "променила историята".

В изявлението на Бъкингамския дворец се подчертава, че кралят и кралицата (Чарлз и Камила) изразяват "съчувствие и най-дълбока съпричастност" към "жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие".

Кралят е предприел действия поради сериозни пропуски в преценката на Андрю и има подкрепата на кралското семейство, включително принца на Уелс.







Статистика: