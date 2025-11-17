ИЗПРАТИ НОВИНА
"Вип брадър" се завръща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:04Коментари (0)1188
©
Нова телевизия планира да върне "ВИП Брадър" на екран 8 години след последния сезон на риалитито до момента.

Това най-вероятно ще стане следващата есен, но има и шанс шоуто да е на екран още през пролетта, за да се конкурира с предстоящия сезон на "Ергенът" по Би Ти Ви.

За плановете за връщане на "ВИП Брадър" в ефира стана ясно в подкаста "Голямата сестра" с Елена Сергова.

Нова телевизия планира да върне "ВИП Брадър" на екран 8 години след последния сезон на риалитито до момента, пише "Уикенд".

Това най-вероятно ще стане следващата есен, но има и шанс шоуто да е на екран още през пролетта, за да се конкурира с предстоящия сезон на "Ергенът" по Би Ти Ви.

За плановете за връщане на "ВИП Брадър" в ефира стана ясно в подкаста "Голямата сестра" с Елена Сергова.

Тя вече е участвала в две готварски риалитита на Нова тв – "Черешката на тортата" и "Хелс Китчън". Била и много близка с рома Георги, който миналата година се класира втори в "Биг Брадър". Фенка е на Големия брат и е готова да влезе в него съвсем спокойно. Единственото, което можело да я накара да излезе оттам по свое желание, били децата й.

Очаква се в предстоящия сезон да бъдат поканени някои от участниците в риалититата на конкурентната Би Ти Ви. Най-вероятно ще има интерес към Мартин Николов-Елвиса, Анна-Шермин или участници в "Трейтърс", които нямат договори, обвързващи ги с Би Ти Ви.

Нищо чудно да вкарат и Виктория Капитонова в играта. Едва ли ще има много звезди от сцената – музиканти и актьори, защото те обикновено искат по-високи хонорари. Практиката показва, че с риалитити герои и инфлуенсъри е по-евтино и в същото време се прави добър рейтинг.

Това ще бъде 22-и сезон на "ВИП Брадър" в страната ни. Алекс Богданска и Башар Рахал най-вероятно ще бъдат водещи, както в актуалния "Биг Брадър". Последният сезон на риалитито до момента е излъчен през есента на 2018 г. Победител тогава стана рапърът Атанас Колев.


