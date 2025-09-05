Вили свали рекордните 59 кг

© Истинска метаморфоза! Виолета Христова от Плевен успя да стопи цели 59 килограма благодарение на участието си в риалити формата "Живот на кантар".



Майка на две деца, Вили доказва, че с дисциплина, правилно хранене и тренировки дори привидно невъзможното може да се постигне.



"Аз съм нов човек – чувствам се лека, свободна и по-щастлива", споделя тя след голямата промяна.



Участничката вече води здравословен начин на живот и редовно тренира, а резултатите ѝ я превърнаха във вдъхновение за останалите участници и за хилядите зрители на предаването.



Историята на Вили е ярко доказателство, че с воля и постоянство можем да променим не само тялото, но и живота си, пише "Блиц".