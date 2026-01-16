Виктория на Рачков: Знам, че хората коментират. Никога не ми е минавало през ума

© Бившата адреналинка Виктория Кузманова се похвали с годежен пръстен от половинката си Димитър Рачков - новина, която се превърна в сензация за ден.



Бяло



"Година и няколко месеца сме заедно и не съм очаквала изобщо подобно предложение – по никакъв начин. Дори и един процент!“ – така започва разказът на Виктория за връзката ѝ с Димитър Рачков. Любов, която не е била в плановете ѝ, не е била цел и със сигурност не е била очаквана. Двамата са говорили неведнъж за ценностите си. "Говорили сме си – дори в новото му представление "Рачков и жените“ той го споменава – че има по-важни неща от подписи и бракове. И то е така. И на мен така ми е останало в съзнанието – че по-скоро е човек, който не би се впуснал в подобно предизвикателство“, споделя Вики.



Семейство



Разликата във възрастта между тях е 17 години, но за Виктория това никога не е било проблем. "Той е по-голям от мен, да. Но никога не ме е притеснявала тази разлика. Знам, че хората коментират, но това няма никакво значение. Според мен енергията е много важна“, добавя още тя. Тъкмо тази енергия променя Виктория. "Когато си с човек и гледаш през неговите очи, можеш да научиш много. Всекидневно уча от него.“ Тя признава, че връзката я е направила по-зряла и по-спокойна. "Бях по-избухлива, по-ранима. Сега гледам много по-спокойно на нещата. Забравих за детските сръдни, цупеници и глупости. Просто когато си с по-улегнал човек, тези неща не важат.“



Енергия



Двамата постепенно стават "едно цяло“. "Стигнахме до момент, в който разчитам на него, той на мен.“ Категорична е и за друго: "Никога не ме е притеснявал. Никога“, казва Вики.



Любовта им започва напълно неочаквано. "Очаквала ли съм точно Рачков? Никога не ми е минавало през ума.“ Още по-малко човек, с когото е работила. "Особено хора, с които работя – никога не ми е минавало“, споделя Виктория. След раздялата с бившия си съпруг обаче нещо в нея се отваря.



"Явно когато се отдалечихме като колеги и когато вече бях разделена с мъжа ми, ми се отвори съзнанието за връзка изобщо. Съдбата ги среща на рожден ден. "Съвсем случайно се засякохме и ни настаниха един до друг. Все пак се познаваме – заговорихме се много и цяла вечер не спряхме. Усетихме, че сме на една вълна“, спомня си бившата адреналинка.



Миг



Началото е странно и нереално. "Беше като насън. Нещо, което нито съм планирала, нито съм очаквала.“ А мисълта за годеж? "Камо ли тогава да си представя, че ще стигнем до пръстен.“



Пръстенът идва на Бъдни вечер – тихо, лично и много истински. "Бяхме си вкъщи, в семеен кръг – с неговите родители, с брат му, с децата на брат му, с нашите деца.“ След полунощ всички си раздават подаръци. "И в един момент той казва: Само един човек не е получил подарък – Вики. И ми подаде пръстена.“



Щастие



Моментът е далеч от клишето. "Бях много рошава, по анцуг, без грим, без нищо празнично. Абсолютно домашна. И много изморена – до късно работех.“



Пръстенът обаче е точният. "Беше моят размер – точен! Не се е налагало да се преправя.“ С диамант, по традиция. "На око ми е хванал размера. Кремена му е помогнала – първо на нея е звънял.“ Днес щастието им е в простите неща. "Най-много обичаме да си седим вкъщи – да гледаме телевизия, да си говорим, да си приготвим вечеря.“ Виктория готви, Рачков дегустира. "Хапваме салати с риба или месо. Не съм по надениците.“ Супите са чест гост на масата. "Гледам да е здравословно.“



Огледало



Успоредно с личния живот Виктория е във вихъра на сериозна професионална промяна. Отблизо 10 години развива салон за красота – сфера, която я вълнува от дете. "От малка правех ноктите на майка ми, на приятелки, прически – така реших.“ Започва като маникюрист, а днес разширява бизнеса си. "Преместих се на ново място – с по-голям салон, повече работни места и по-хубава локация.“ Работи почти без почивка. "Шест дни работя, един почивам. И всеки ден съм в салона – без спиране.“ Първите месеци ще са още по-натоварени. "Аз съм всичко – правя нокти, поръчвам стока, управлявам.“



"Работохолик съм, определено. Но ми доставя удоволствие и удовлетворение.“



Танци



Майчинството е другата ѝ голяма роля. Дъщеря ѝ е една седмица при нея и една при баща си. "В началото ми беше трудно, но знам, че това е най-доброто за нея.“ Детето тренира балет – по нейна инициатива. "И ѝ се удава.“ Танцуват заедно, снимат TikTok, мечтаят. "Иска да стане учителка по танци, хореограф и художничка. В момента е трети клас – има време.“ Свободното си време Виктория обича да прекарва с приятели, у дома и в мечти. "Обичам си дома и работата“, завършва тя.



Сама си прави косата и ходи без маникюр



"Да, суетна съм, но не прекалено.“ Виктория разбива клишето, че когато имаш салон за красота, си постоянно по процедури, пише HotArena.



"Ноктите на ръцете си ги правя сама – едната ръка, след няколко дни другата. Случвало се е да си направя само няколко пръста.“ Косата също е на самообслужване. "Фризьорката почти няма време за мен.“ "Всеки си мисли, че си правя всички процедури, но не е така. От години не съм си правила.“ С усмивка добавя: "Май не съм много суетна. Искам да изглеждам добре, но не да се оглеждам непрекъснато.“ В новия салон поне има протеинов бар: "Сядам за едно смути – това ми е глезенето.“