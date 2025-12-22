ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Виктория Петрова тайно омъжена
Че Виктория Петрова има нов мъж до себе си, се заговори преди няколко месеца. Тогава водещата на новините беше засечена пред Малкото НДК, където се помещава телевизията, в компанията на тайнствен господин. Кой е той, тя така и не обясни, но оттогава колегите й я наблюдават под лупа.
До "Уикенд" достигнаха слухове, че в последно време въпросният мъж често я чакал след работа. Малко след 8 часа вечерта, когато централната новинарска емисия приключва, той я взимал със скъпия си автомобил и заедно се отправяли към едно от любимите места на родния хайлайф. Става въпрос за луксозен рибен ресторант, който се помещава в скъп хотел в близост до НДК. Двойката често го посещавала, като винаги избирала маса за двама. Отдалеч си личало, че става въпрос за прясно влюбени хора, които предпочитат да вечерят сами, вместо с компания, понеже отношенията им все още не са помрачени от битовизмите в дългите бракове.
Шушука се, че този път, за разлика от обикновено, не става въпрос за обикновена връзка на тв звездата, а за наскоро сключен брак, който водещата от суеверие се опитва да крие. След като през 2008г. сватбата й с оператора Добромир Иванов беше широко отразена във всички медии, но бракът бързо се разпадна заради изневяра от страна на младоженеца, Вики била станала много предпазлива в афиширането на своите връзки, твърдят запознати. Затова този път тя предпочитала всичко в личния й живот да се случва тихо и да остане в тайна възможно най-дълго. Не си позволявала дори да носи венчална халка в работата си от страх, че може да я урочасат. Въпреки това обаче всички подозирали, че се случва нещо много хубаво в живота й, защото щастието й личало – била много по-усмихната от обикновено, изглеждала по-спокойна и мила с колегите си.
Преди въпросния мистериозен джентълмен Виктория с години живееше с бившия спортен министър Красен Кралев. Преди него тя имаше сравнително кратка връзка с колегата си от спортната редакция Петър Бакърджиев. След раздялата им той се ожени за бившата Мис България Гергана Гунчева, а тя се запозна с Кралев. Бракът на Петрова с Добромир Иванова беше сключен и се разпадна връзката й с Бакърджиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2701
|предишна страница [ 1/451 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
Лекари посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:03 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS