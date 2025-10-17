ЗАРЕЖДАНЕ...
|Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"
"Да се присъединя отново към екипа на БНТ, за мен е като да се завърна у дома. Това е телевизията, която постави основите на моите професионални принципи и умения на екран. Тя ме научи, че високият стандарт в работата е лична битка, независимо каква е трибуната и какви са обстоятелствата. Новата роля на водеща в "По света и у нас“ – най-старата новинарска емисия в България, ползваща се с най-голямо доверие, за мен е голямо предизвикателство и огромна чест“, споделя Виктория Бояджиева.
Журналистическата кариера на Виктория Бояджиева започва през 2014 г. Пред телевизионната камера застава за първи път през 2017 г. в телевизия BiT. Става част от екипа на Българската национална телевизия през 2018 г. като репортер на "По света и нас“. Още тогава прави и дебюта си в телевизионната документалистика с филма "Лозето на вълчите хълмове“, посветен на Грузия. По-късно работи като репортер в Нова. Автор е на рубриката "Между редовете“.
