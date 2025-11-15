ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Виктор Калев стана парфюм
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:15Коментари (0)0
©
Виктор Калев се превърна в парфюм. "Това е моя отдавнашна мечта, която вече се реализира“, уточни актьорът.

Всъщност парфюмът е наречен по превърналото се в култово и емблематично за Калев представление "Грамофонът“. В този моноспектакъл той умело вплита моменти от своя живот, разказвайки спомени за случки, но свързвайки ги умело с големите хитове на родната естрада, които сам изпълнява.

Снощи за пръв път в НДК представи аромата, като го превърна в своеобразно продължение на спектакъла. Виктор Калев отбелязва: "Това е аромат, вдъхновен от сцената, от музиката, от мен самия. Това е ароматът на спомена, на младостта, на онази песен, която не спира да звучи в душата“. За представлението "Грамофонът“ казва, че това е спектакълът, в който животът пее. А вече може да се добави как всъщност и ухае.

Продуцентът на "Грамофонът“ Кирил Кирилов сподели с "Телеграф“, че парфюмът е изцяло българска разработка, макар да са ползвани и масла от чужбина. "Работихме две години за цялото производство - кутии, опаковки, аромати, масла и т.н.“ Налагало се дълго време да търсят подходящото съчетание на ухания, на което да се спрат. Засилвали едни нотки, други отслабвали, за да постигнат желания резултат.

След това Кирилов пояснява: "Това наистина е дългогодишна мечта на Виктор - да има свой аромат. Вече през 2026-а ще стане десета година, както подхваща "Грамофонът“. И всеки път ми подхвърля, че му е мечта да има свой парфюм. И ето че се случи така това да се превърне във факт“.

По този начин самият спектакъл се превръща в ухание, което допълва разказите, спомените и песните на Виктор в "Грамофонът“ и отива отвъд това, преминавайки чрез публиката от сцената в съвременния реален живот. Това е и същността на изкуството - да разказва истории чрез слово, музика, визии, а в случая и с ухание.


Още по темата: общо новини по темата: 2234
15.11.2025 Известна участничка от риалитита напуска България?
15.11.2025 Евгени Минчев събра доц. Наталия Киселова и княгиня Калина Българска
15.11.2025 На 56! Дженифър Анистън със супер секси фотосесия
15.11.2025 26 години заедно, но са само приятели
15.11.2025 След три години тежка битка с рака почина Иван Милев
15.11.2025 Мария Игнатова супер секси с пуловер и бански на плажа
предишна страница [ 1/373 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
След три години тежка битка с рака почина Иван Милев
15:14 / 15.11.2025
Започва най-новият хитов български сериал, направен по бестселър
10:49 / 15.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Събота и то каква за някои зодии
07:10 / 15.11.2025
Прекланяме се пред свети мъченици, днес започва и Рождественският...
06:45 / 15.11.2025
Волейболен шампион направи фурор в "Стани богат"
19:43 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Туризъм
Правят чисто нова улица в Пловдив до меката на шопинга
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: