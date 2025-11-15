ЗАРЕЖДАНЕ...
|Виктор Калев стана парфюм
Всъщност парфюмът е наречен по превърналото се в култово и емблематично за Калев представление "Грамофонът“. В този моноспектакъл той умело вплита моменти от своя живот, разказвайки спомени за случки, но свързвайки ги умело с големите хитове на родната естрада, които сам изпълнява.
Снощи за пръв път в НДК представи аромата, като го превърна в своеобразно продължение на спектакъла. Виктор Калев отбелязва: "Това е аромат, вдъхновен от сцената, от музиката, от мен самия. Това е ароматът на спомена, на младостта, на онази песен, която не спира да звучи в душата“. За представлението "Грамофонът“ казва, че това е спектакълът, в който животът пее. А вече може да се добави как всъщност и ухае.
Продуцентът на "Грамофонът“ Кирил Кирилов сподели с "Телеграф“, че парфюмът е изцяло българска разработка, макар да са ползвани и масла от чужбина. "Работихме две години за цялото производство - кутии, опаковки, аромати, масла и т.н.“ Налагало се дълго време да търсят подходящото съчетание на ухания, на което да се спрат. Засилвали едни нотки, други отслабвали, за да постигнат желания резултат.
След това Кирилов пояснява: "Това наистина е дългогодишна мечта на Виктор - да има свой аромат. Вече през 2026-а ще стане десета година, както подхваща "Грамофонът“. И всеки път ми подхвърля, че му е мечта да има свой парфюм. И ето че се случи така това да се превърне във факт“.
По този начин самият спектакъл се превръща в ухание, което допълва разказите, спомените и песните на Виктор в "Грамофонът“ и отива отвъд това, преминавайки чрез публиката от сцената в съвременния реален живот. Това е и същността на изкуството - да разказва истории чрез слово, музика, визии, а в случая и с ухание.
