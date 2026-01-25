ЗАРЕЖДАНЕ...
|Веско Маринов сериозно вдигна тарифата
Гласовитият изпълнител с лирична душа открай време е сред най-търсените певци в родината, но откакто през 2023-а влезе в най-гледаното шоу у нас – "Като две капки вода" по Нова телевизия – парите по сметките му направо валят. Ежеседмичният ефир в най-хитовото и обсъждано предаване доведе до рязко вдигане на хонорара на Веско Маринов. Към днешна дата той е певецът с най-бързо растящи доходи в родината. Участията му от години се продуцират от "Пайнер" и бардът вече слага в малкия си джоб дори "златната кокошка" на фирмата – Преслава. Тя прибира с 3000 лева повече от него за участие – 15 бона.
Но певицата от Добрич не може да се похвали с ръста в заплащането, на който се радва Веско. Преди две години хонорарът й беше 12 бона, т.е. оттогава до сега увеличението е 25 на сто. При Веско този скок е двоен – цели 50% – от 8 на 12 бона в лева. От февруари сумата ще се изплаща в съответната еврова равностойност – 6135,50 евро. Тя е валидна до средата на годината. След това се очаква да се закръгли поне на 6500 евро.
За Веско обаче трябва да се отбележи, че той по-рядко приема участия по клубове, събирания и вечеринки, където да вземе със себе си само един озвучител, както обикновено правят фолк дивите. Той по-често прави концерти из страната и пътува с цял бенд поне от още 4 музиканти. Певецът редовно организира пролетни, летни и коледни турнета, от които печели процент от продажбите на билети. За негово щастие, непродадени билети почти никога не остават. Цената, която са му сложили от "Пайнер", най-често се заплаща, ако например го наемат да пее по площади по време на градски събития, на фирмени партита, на общински празници и т.н. В същото време бендът му е от доказани професионалисти, на които също се дължат добри суми.
"Уикенд" дочу, че се грижел да ги настанява в скъпи хотели, поемайки разходите за нощувките им, както и за горивото, което им е нужно, за да пътуват по турнета с него. Така че не само приходите, но и разходите му са големи. Все пак, когато е възможно, се договарял организаторите на съответното събитие да заплатят хонорарите на музикантите му, вместо да вади парите от собствения си джоб.
Очаква се Веско Маринов да влезе в журито на "Капките" и тази година. Това ще бъде негово 4-о участие в проекта. След финала на предстоящия сезон 14 хонорарът му сигурно ще скочи още повече.
