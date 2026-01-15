ЗАРЕЖДАНЕ...
|Веси Маринова изненада всички: Отпразнува рождения си ден сама
Толкова, че всички видяхме как Мути Мутиев се загледа по нея в "Черешката на тортата“ и публично сподели, че смята да я ухажва и да я спечели... Весито също показа симпатии към него, а при все, че отдавна си търси мъж, убедени сме, че двамата са имали своите романтични и уединени моменти.
За жалост обаче не им се е получило, което се разбра от поста на Маринова за 26-ия й рожден ден. Веси призна, че тази година празнува сама, не търси скандали и провокации като миналата, няма голи мъже и шокиращи торти на масата, а като цяло няма и никакви мъже, пише сайтът crimesbg.
"Днес съм пораснала, по-осъзната, по-мъдра и по-зряла... не ми трябват онези безсмислени неща. Отдала съм се на себе си, опознавам себе си и скоро ще видите как грозното патенце се превръща в лебед“, казва Веселка, на която пожелаваме една красива и разтърсваща любов.
