Веси Маринова изненада всички: Отпразнува рождения си ден сама

© Инстаграм Веселка Маринова от Биг Брадър стана символ на трансформацията у нас. Но не на онази плашеща трансформация, която превърна Геро, Дони, Краси Радков и други в ходещи "зомбита“, а на красивата и полезна... Знаем, че Веси Маринова се подложи на операция за стомашен байпас и успя да свали рекорден брой килограми, но го прави сравнително бавно, с мисъл и затова видът й е прекрасен.



Толкова, че всички видяхме как Мути Мутиев се загледа по нея в "Черешката на тортата“ и публично сподели, че смята да я ухажва и да я спечели... Весито също показа симпатии към него, а при все, че отдавна си търси мъж, убедени сме, че двамата са имали своите романтични и уединени моменти.



За жалост обаче не им се е получило, което се разбра от поста на Маринова за 26-ия й рожден ден. Веси призна, че тази година празнува сама, не търси скандали и провокации като миналата, няма голи мъже и шокиращи торти на масата, а като цяло няма и никакви мъже, пише сайтът crimesbg.



"Днес съм пораснала, по-осъзната, по-мъдра и по-зряла... не ми трябват онези безсмислени неща. Отдала съм се на себе си, опознавам себе си и скоро ще видите как грозното патенце се превръща в лебед“, казва Веселка, на която пожелаваме една красива и разтърсваща любов.