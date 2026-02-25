ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
Този път Маринов не е на сцената, а в ролята си на запален фен.
"Много голям фен съм на Лудогорец. Тръгвам с тях за кадем. Надявам се да бием“, споделя певецът на летището в Пловдив, откъдето "орлите" тръгнаха за Унгария.
Любовта му към футбола не е просто емоция – тя е страст, подплатена със знания. "Мога да споря с всеки – и за световния, и за българския футбол“, каза той.
Маринов подчертава, че химнът, който е създал за разградчани, е бил изцяло по негова инициатива: "Синдикално, без поръчка от ръководството. Направих го от любов. Получи се много хубаво и мотивира отбора и феновете преди всеки мач.“
Любимият му настоящ футболист е Ивайло Чочев, а преди години сърцето му е било спечелено от легендата Мартин Камбуров. "Чочев ми е любимият български футболист изобщо.“
Интересното е, че досега често е пропускал мачове на живо заради концерти. "Винаги съвпадаха с участия, понякога за по-дълго време. Сега е по-пуст период и се радвам, че мога да пътувам с отбора. Два дни ще говоря само за футбол. Утре пристигаме през нощта във Варна, стоя три-четири часа и хващам самолет за София. Това може да го направи само човек, който наистина много обича отбора“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3528
|предишна страница [ 1/588 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си в...
10:17 / 25.02.2026
Експерт: Ерата на евтините и достъпни запаметяващи устройства при...
09:58 / 25.02.2026
Кавгите носят нещастие днес
07:54 / 25.02.2026
The Telegraph: Руски шпиони изкупуват недвижими имоти край военни...
08:54 / 25.02.2026
Почина бащата на Есил Дюран
22:31 / 24.02.2026
За втори път пловдивчанка влиза в риалити, за да търси любовта
17:20 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS