Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес

© Любимият певец на народа – Веселин Маринов, вече е част от така модерния напоследък бизнес със зелен енергия. Естрадният трубадур най-после е задвижил проекта си за строителство на фотоволтаична централа с мощност 1,5 мегавата край родния си Полски Тръмбеш. Инвестицията е над 1,5 млн. лева. С тях трябва да се купят соларни панели, които да покрият десетки декари плодородна земя.



Милионната инвестиция се прави от името на фирма "ПВ Маринов". В дружеството изпълнителят на десетки шлагери е собственик на половината акции. Другите са на врачанския енергетик инж. Евгени Стефанов.



Маринов решава да тегли сериозен кредит. Тъй като "ПВ Маринов“ няма никакво имущество, освен наследствените ниви на Веско, бардът залага цялото си имане като допълнително обезпечение за връщането на парите. Условието на заема е парите да се усвоят до края на годината.



Затова от лятото специално наетите работници ударно редят соларните панели. Очаква се до няколко седмици централата да заработи.



Най-после, защото на певеца му отне дълго ходене по мъките, за да реализира проекта си. За издаването на всичките необходими разрешителни и лицензи, от безброй общински и държавни институции, трябваха цели 4 години.



Заради нароилите се стотици фотоволтаични централи, често в часовете между 8 и 15 борсовата цена на тока е между 20 и 30 лева за мегават. Има дори периоди, когато е отрицателна. В такива случаи собствениците на солари работят на загуба. Единствената алтернатива е да се купят батерии, които могат да отдават ток, след като залезе слънцето, пише "Уикенд".