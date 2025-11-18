ЗАРЕЖДАНЕ...
|Веселин Маринов: Притеснено ми е
"Притеснено ми е малко. Не го смятах така, когато решихме миналата година под еуфорията от това, че три години подред продаваме по три вечери. Много бързо – месец преди концертите – билетите свършваха. Така решихме да опитаме четири дати“, разказа пред bTV певецът.
"Все още има малко останали места, надявам се, че ще се запълнят. И да са четири, и един – вълнението е огромно, защото това е годишното ти представяне пред софийската публика. Това е като един шоурум за годината за това какво си постигнал“, каза Веселин Маринов.
Той разказа, че на концертите му идват дори организирано с автобуси.
"Има всякакви хора и се опитвам да им обърна внимание не само заради това, че обичат моите песни, а се събират благодарение на моите песни“, сподели певецът.
За него най-важното, наравно с концерта, са и срещите след него. Задължително той остава след това.
"Много често млади изпълнители, които направят един хит, малко се позабравят в самото си издигане в собствените си очи като звезда“, смята певецът.
На въпрос кое го държи здраво стъпил на земята, Веселин Маринов отговори, че никога не се е отлепял от нея.
"Трябва да попитате онези, които ме познават, дали някога съм се възгордявал или съм се чувствал по-различен. Аз съм си същият като от едно време“, сподели изпълнителят.
