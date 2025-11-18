ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Веселин Маринов: Притеснено ми е
Автор: Десислава Томева 10:37Коментари (0)927
© bTV
Веселин Маринов се готви за маратон от четири концерта в зала 1 на НДК – на 25, 26, 27 и 28 ноември.

"Притеснено ми е малко. Не го смятах така, когато решихме миналата година под еуфорията от това, че три години подред продаваме по три вечери. Много бързо – месец преди концертите – билетите свършваха. Така решихме да опитаме четири дати“, разказа пред bTV певецът.

"Все още има малко останали места, надявам се, че ще се запълнят. И да са четири, и един – вълнението е огромно, защото това е годишното ти представяне пред софийската публика. Това е като един шоурум за годината за това какво си постигнал“, каза Веселин Маринов.

Той разказа, че на концертите му идват дори организирано с автобуси.

"Има всякакви хора и се опитвам да им обърна внимание не само заради това, че обичат моите песни, а се събират благодарение на моите песни“, сподели певецът.

За него най-важното, наравно с концерта, са и срещите след него. Задължително той остава след това.

"Много често млади изпълнители, които направят един хит, малко се позабравят в самото си издигане в собствените си очи като звезда“, смята певецът.

На въпрос кое го държи здраво стъпил на земята, Веселин Маринов отговори, че никога не се е отлепял от нея.

"Трябва да попитате онези, които ме познават, дали някога съм се възгордявал или съм се чувствал по-различен. Аз съм си същият като от едно време“, сподели изпълнителят.


Още по темата: общо новини по темата: 2276
18.11.2025 Когато любовта на сина към майката е неизмерима
18.11.2025 Алекс Раева: Човекът, в който се бях влюбила, е измислен герой, грубиян и женкар, който иска да ме подчини, пречупи, да ме унижава постоянно
18.11.2025 На 70 и след 4 брака тя срещна отново любовта
18.11.2025 Нова двойка: Участници от риалитита се залюбиха
18.11.2025 Новият готвач в "Преди обед" - фитнес гуру
17.11.2025 Жалко! Още една хубава двойка се раздели
предишна страница [ 1/380 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Наша красива актриса, чийто баща е министър, стана майка за първи...
20:04 / 17.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
18:30 / 17.11.2025
Любител на морето се изкъпа на плажа в Приморско
17:50 / 17.11.2025
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
15:46 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на Марица
Кабинетът "Желязков"
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: