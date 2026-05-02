Популярната актриса Весела Бабинова разкрива непознати страни от своя живот и кариера в новия епизод на "Капките Podcast“, където споделя за борбата със страховете на сцената, тежките медицински прогнози и съдбовните срещи, променили пътя ѝ. Тя влиза в разговор без маски и роли, преплитайки чувство за хумор с откровени изповеди за майчинството и личните си преживявания извън прожекторите.

В предаването Бабинова признава, че въпреки привидното си спокойствие в имитаторското шоу "Като две капки вода“, тя е несъстезателен тип и изпитва истински ужас от пеенето на живо. Актрисата споделя, че намира най-голяма свобода в мъжките образи, където целта ѝ е чистото забавление, а не трупането на точки.

Един от най-силните моменти в разговора е споменът за нейната учителка по физика, която по време на урок предсказала актьорското ѝ бъдеще. Думите "Ех, Весела, дали ще съм жива да те гледам на сцена някой ден“ се превръщат в повратна точка за 13-годишното момиче, което по това време само тайно мечтае за театъра. Години по-късно Бабинова намира и писмо, което е написала до себе си на 18-годишна възраст, в което изразява надежда, че е успяла да стане актриса и да открие "готин мъж“ до себе си.

Актрисата говори открито и за личните си изпитания, свързани с диагноза, даваща ѝ едва 5% шанс да има деца. Животът обаче опровергава статистиката след тиха молитва в Рилския манастир и почивка с нейния партньор Владимир Зомбори. Раждането на дъщеря им Йоана променя изцяло светоусещането на Бабинова, като я учи на "по-бавно живеене“ и търпение.