Венета не била болна, друго е

© Колизиите в "Преди обед“ по Би Ти Ви продължават с пълна сила и тази седмица. След като ръководството на медията официално съобщи, че се разделя с творческия директор на предаването Георги Тошев, се очакваше да настъпи мир и Венета Райкова да излезе победител във войната между двамата. Да, но това въобще не се случи.



Най-изненадващо водещата обяви, че е болна и седем дни няма да е в ефир. Оказа се обаче, че тя си е в добро здраве. Това потвърдиха за "Филтър“ и хора от Би Ти Ви. Причината да се стигне до този ход на Венета е предложение, което й е направено от ръководството. Те са поискали от нея да води само основното интервю в предаването, а останалата част да бъде поверена на другите лица от екипа.



Офертата въобще не се харесала на Райкова, която желае да е еднолична водеща на "Преди обед“. Тя се обидила и заявила, че при това положение няма да е на екран. Нашите източници твърдят, че това не е първо заплашване за напускане от страна на Венета. Водещата е имала сериозен конфликт и с един от коментаторите преди няколко седмици – Симона Пейчева.



Бившата гимнастичка дори не изкарала всичките дни в студиото и се махнала. Тогава Райкова пак се обидила и не си вдигала телефона. В "Преди обед“ мислели, че няма да се появи в ефир на следващия ден, но тя дошла на работа.



За това, че Венета не е болна, говори и активността й в социалните мрежи. Докато си е вкъщи, тя прави прогнози за различните зодии, гледайки на своите специални карти, и по нищо не личи да има проблем със здравословното й състояние.



Сега остава въпросът дали ще се върне на екран идната седмица? Или ще продължи да е сърдита.