ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Венета Райкова за колега: Имахме тайна любовна афера
"Питат ме неща свързани с "Горещо" и по-конкретно дали съм спала с моя колега Пешко! Просто тоя въпрос... не, не съм спала!", категорична е Венета.
В следващо стори обаче тя изненадващо призна, че все пак е имала тайна любовна афера с друг свой колега от телевизията.
"Спала съм с друг човек, с който съм работила в друго предаване. Не е било просто спане, а имахме тайна любовна афера. С кой е била - няма да кажа", сподели Венета, оставяйки последователите си да гадаят коя е мистериозната фигура от миналото ѝ.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 17 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Тя е бляскава и на 54
12:01 / 08.11.2025
Албена Денкова проговори за проектите с Максим Стависки
11:12 / 08.11.2025
Мисис Баба: Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, къдет...
09:18 / 08.11.2025
Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 8 ное...
06:30 / 08.11.2025
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS