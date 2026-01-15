ЗАРЕЖДАНЕ...
|Венета Райкова се самопровъзгласи за експерт по дълголетие и красота
В социалните мрежи тя дава съвети на жените как да поддържат младостта си, като подчертава, че тайната не е в диетите, а в енергията на клетките, хормоналния баланс и мозък, който работи без кофеин. Тя публикува и дълъг списък от добавки, които приема.
Сподели, че е на 51 години, тежи 51 кг и има цикъл. Блондинката категорично твърди, че следвайки нейните съвети, жените ще отложат максимално менопаузата, както е направила самата тя, и после преходът през нея ще бъде сравнително лесен.
Това обаче не се случва само заради дългите списъци с хранителни добавки, които тя приема, а и чрез ритуали за "чистене“ на магии, които според нея са основните виновници за остаряването, качването на килограми и разболяването.
В своя публикация Райкова споделя, че всяка сутрин се тегли чисто гола и публично показва кантара си – 50,8 кг при ръст 164 см, на 51-годишна възраст, и то след много празнични трапези. По думите ѝ повечето "наборки“ качват килограми дори при едно леко кривване от правия път, което жените обикновено отдават на менопауза, хормони и забавен метаболизъм с напредването на възрастта. Според нея обаче, когато човек е енергийно чист, нито храната, нито възрастта имат значение. Тя предупреждава, че при определени видове магии килограмите се качват рязко и без видима причина, като това било подробно описано в една от книгите ѝ, пишат от Хотарена.
Венета твърди още, че самата тя наскоро е станала жертва на нова магия, направена ѝ от "нови хора“. По думите ѝ тя разпознава различните видове магии по болките и симптомите в тялото си и е успяла бързо да се изчисти, защото вече знаела как. Райкова уверява, че всичко, което е било отнето чрез магия, се връща умножено по седем, защото над всички тъмни сили стои Бог, когото тя нарича "Шефа“. Според нея човек трябва ежедневно да общува с него чрез благодарност и молитва, за да получи защита и помощ.
Най-стряскащите твърдения на Райкова обаче са свързани със здравето. Тя заявява, че 80 процента от болестите се дължат на магии. Според нея, когато защитата на човек бъде свалена, енергията му започва да изтича, а резултатът е загуба на здраве, любов, пари и късмет. Венета разказва, че самата тя е стигнала до болница и дори до инвалидна количка заради проблеми с краката, като в продължение на три години не ѝ била поставена диагноза. По думите ѝ изходът от този кошмар дошъл едва след като "се откупила“, написвайки въпросната книга, с която успяла да се изчисти и да се възстанови.
В публикациите си Райкова подробно описва различни видове магии – по снимка, чрез храна и напитки, за "затваряне на пътя“, любовни магии, магии за смърт, чрез коса, игла, в църква и дори венец за безбрачие. Тя настоява, че всичко това е част от живота на много хора, дори и на онези, които не вярват в подобни неща. Решението според нея е просто – човек трябва да си купи книгата ѝ и да изпълнява описаните в нея стъпки, за да се изчисти сам, без помощта на врачки и ходжи, които според нея само вредят.
