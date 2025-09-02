ИЗПРАТИ НОВИНА
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:12
©
След 5-годишно прекъсване Венета Райкова се завърна в телевизията! Блондинката е новата водеща на "Преди обед".

За да се завърне на екран, коства много на Райкова. Тя получава покана от продукцията на Би Ти Ви преди 2 месеца. Родената в Попово журналистка първоначално не се колебае изобщо и е готова да приеме предложението, но мъжът до нея е категоричен - или аз, или работата. За човека до нея не се знае много. Единствено, че е по-млад от Венета... и дотам.

Явно той не желае любимата му да е ангажирана постоянно с работа и да отсъства от рано сутрин до обяд - когато приключват снимките. Райкова със сигурност ще има и ангажименти след края на самото предаване.

"Преди два месеца получих предложение, което нямаше как да откажа. Това доведе до един огромен проблем. Мъжът до мен ми постави условие - да избирам между него и работата. Виждате, че днес съм тук, но ще направя всичко възможно да запазя връзката си", разказа Райкова при появата на екран. Явно тя и любимият й имат тежки разговори, за да може Венета да следва мечтата си - да бъде пред обективите на камерите. Към момента Венета и любимият й са заедно. Тя най-вероятно ще трябва да докаже на голямата си любов, че ангажиментите й няма да пречат на връзката им.

За последно Райкова бе водеща отново в Би Ти Ви, но в предаването "Папараци", което спря. Иначе Венета има богат опит в телевизията, като води не едно и две предавания.

Сега влиза в коренно различна обстановка. С включването на Райкова към "Преди обед" сутрешното предаване на Би Ти Ви се връща към добре познатия режим - с двама водещи. До Райкова ще е Петър Дочев, който замени напусналия преди 2 г. Сашо Кадиев. Аут от продукцията са Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова. Третата от миналия тв сезон дама - Оля Малинов, остава в екипа, но не като основен водещ, а ще води собствена рубрика.

Иначе Райкова се навива да започне работа в Би Ти Ви за малка за стандартите на телевизията заплата. Блондинката се договаря за хубаво, но не твърде голямо възнаграждение - ясен знак, че на всяка цена иска да е на екран, пише "България Днес".


