Венета Райкова с брутална заплата, решена била да надмине Гала

© Новата звезда в ефира на bTV, Венета Райкова, отново е в центъра на буря – само месец след като пое "Преди обед“.



Блондинката от Попово не само предизвика рейтингов фурор, но и грандиозен скандал зад кулисите.



Според източници от телевизията, бившата водеща на "Горещо“ и "Папараци“ е подписала договор за 15 000 лв. месечна заплата – сума, която многократно надвишава стандартното възнаграждение за дневно токшоу. Това е една от най-горещо коментираните теми в коридорите на медията.



Венета Райкова безспорно е едно от най-платените лица на телевизията в момента. Причината – тя обещава да направи и немислимото, за да настигне и дори надмине Гала, завладявайки сутрешния часови пояс. И действително – с Райкова предаването вече чупи рейтингите, което предизвиква шок както сред феновете, така и сред хейтърите.



Но с успеха дойде и скандалът. Продуцентът на предаването, журналистът Георги Тошев, не издържа на новия стил, наложен от Венета Райкова, и публично се разграничи от формата. Само дни след като тя започна да води, той обяви, че няма нищо общо с новото лице на "Преди обед“, след което се раздели с предаването и с телевизията.



Тошев бил потресен от съдържанието, темите и гостите в новия сезон. Докато единият лагер в телевизията аплодира Райкова, другият я сочи с пръст. Нейните противници твърдят, че тя е превърнала утринния ефир в "тв чалга“ и жълт сериал, докато привържениците ѝ смятат, че е спасила предаването от забвение.



На върха на този медиен хаос изненадващо Венета Райкова излезе в болничен за цяла седмица. Официалната причина – здравословен проблем. Това принуди телевизията спешно да ѝ намери заместник – актьора Петър Дончев, който веднага получи вълна от похвали в официалната страница на "Преди обед“.



"Колко е хубаво, когато чалгата Венета Райкова я няма в ефир! Някак чистоплътно изглежда мястото.“



"Много благодаря, че русата госпожа я няма! За първи път този сезон гледам цялото предаване!“



"Каква приятна изненада, че днес я няма Райкова в ефир – няма крякане, няма разни тъпи езотерични внушения и молитви.“



Това са само част от коментарите на недолюбващите бившата госпожа "Горещо“.



Според слуховете в телевизионните среди, изненадващото "заболяване“ на Райкова може да е ход на ръководството, за да провери нагласите на аудиторията. Явно резултатът не е в нейна полза – зрителите масово хвалят заместващия екип и искат Венета да не се връща в студиото.



В същото време самата Райкова не бездейства у дома. В типичния си стил тя продължава да е активна в социалните мрежи – този път не като водеща, а като гадателка. Докато е в болничен, тя пусна серия от онлайн таро прогнози за всички зодии с помощта на своите авторски карти.



Феновете ѝ побързаха да я защитят. Според тях Венета е станала жертва на уроки заради внезапния си успех и нечии завистливи мисли. Те коментират, че именно тя е върнала предаването обратно в телевизора на българската домакиня.



И докато страстите не утихват, един факт е сигурен – Райкова не е евтина инвестиция. С 15 000 лв. заплата, куп скандали и още повече внимание, тя е най-обсъжданата телевизионна фигура на есента.



Дали ще се върне в ефир или ще остане на легло с таро картите си – предстои да видим, пише "Ретро“.