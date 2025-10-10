ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Венета Райкова с брутална заплата, решена била да надмине Гала
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:53Коментари (0)160
©
Новата звезда в ефира на bTV, Венета Райкова, отново е в центъра на буря – само месец след като пое "Преди обед“.

Блондинката от Попово не само предизвика рейтингов фурор, но и грандиозен скандал зад кулисите.

Според източници от телевизията, бившата водеща на "Горещо“ и "Папараци“ е подписала договор за 15 000 лв. месечна заплата – сума, която многократно надвишава стандартното възнаграждение за дневно токшоу. Това е една от най-горещо коментираните теми в коридорите на медията.

Венета Райкова безспорно е едно от най-платените лица на телевизията в момента. Причината – тя обещава да направи и немислимото, за да настигне и дори надмине Гала, завладявайки сутрешния часови пояс. И действително – с Райкова предаването вече чупи рейтингите, което предизвиква шок както сред феновете, така и сред хейтърите.

Но с успеха дойде и скандалът. Продуцентът на предаването, журналистът Георги Тошев, не издържа на новия стил, наложен от Венета Райкова, и публично се разграничи от формата. Само дни след като тя започна да води, той обяви, че няма нищо общо с новото лице на "Преди обед“, след което се раздели с предаването и с телевизията.

Тошев бил потресен от съдържанието, темите и гостите в новия сезон. Докато единият лагер в телевизията аплодира Райкова, другият я сочи с пръст. Нейните противници твърдят, че тя е превърнала утринния ефир в "тв чалга“ и жълт сериал, докато привържениците ѝ смятат, че е спасила предаването от забвение.

На върха на този медиен хаос изненадващо Венета Райкова излезе в болничен за цяла седмица. Официалната причина – здравословен проблем. Това принуди телевизията спешно да ѝ намери заместник – актьора Петър Дончев, който веднага получи вълна от похвали в официалната страница на "Преди обед“.

"Колко е хубаво, когато чалгата Венета Райкова я няма в ефир! Някак чистоплътно изглежда мястото.“

"Много благодаря, че русата госпожа я няма! За първи път този сезон гледам цялото предаване!“

"Каква приятна изненада, че днес я няма Райкова в ефир – няма крякане, няма разни тъпи езотерични внушения и молитви.“

Това са само част от коментарите на недолюбващите бившата госпожа "Горещо“.

Според слуховете в телевизионните среди, изненадващото "заболяване“ на Райкова може да е ход на ръководството, за да провери нагласите на аудиторията. Явно резултатът не е в нейна полза – зрителите масово хвалят заместващия екип и искат Венета да не се връща в студиото.

В същото време самата Райкова не бездейства у дома. В типичния си стил тя продължава да е активна в социалните мрежи – този път не като водеща, а като гадателка. Докато е в болничен, тя пусна серия от онлайн таро прогнози за всички зодии с помощта на своите авторски карти.

Феновете ѝ побързаха да я защитят. Според тях Венета е станала жертва на уроки заради внезапния си успех и нечии завистливи мисли. Те коментират, че именно тя е върнала предаването обратно в телевизора на българската домакиня.

И докато страстите не утихват, един факт е сигурен – Райкова не е евтина инвестиция. С 15 000 лв. заплата, куп скандали и още повече внимание, тя е най-обсъжданата телевизионна фигура на есента.

Дали ще се върне в ефир или ще остане на легло с таро картите си – предстои да видим, пише "Ретро“.


Още по темата: общо новини по темата: 1676
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/280 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Днес става на 48. Освен от музика разбира и от математика
09:09 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
22:53 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:39 / 09.10.2025
Почина легенда на Холивуд
21:18 / 09.10.2025
Жени Живкова с драстична промяна във външния си вид
21:02 / 09.10.2025
Приятелят на Стефани настоява за аборт?
20:51 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зверство срещу 18-годишно момиче
Купа на България сезон 2025/2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: