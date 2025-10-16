ЗАРЕЖДАНЕ...
|Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
"Когато мълчеше по време на спор, бидейки мъдра жена, той каза: "Защо мълчиш?! Нямаш ли какво да кажеш?“. Бог знае, опитах се...“
Този кратък, но многозначителен пост публикува Венета в Инстаграм страницата си, след като за пореден ден не се появи в "Преди обед“.
Припомняме, че от две седмици Райкова не е на екран под претекст, че е болна, с тежък отит. Преди няколко дни пред свои последователи тя сподели, че болничният й е до 15 октомври, но и днес не я видяхме на екрана.
Междувременно от бТВ излязоха с официално изявление: "Телевизията изразява благодарност за времето, в което Райкова бе част от екипа на продукцията. Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу "Преди обед“ e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство.
Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси".
"Животът подрежда“, доволно написа и самият Георги Тошев, който първи публично въстана срещу присъствието на Венета Райкова в "Преди обед“.
"Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в Преди обед по bTV от началото на сезона! Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение! Искрено се надявам, че btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България“, изригна преди 2 седмици Георги Тошев, след което стана ясно, че е напуснал медията поради невъзможност да работи заедно с Райкова.
Малко по-късно последва и излизането на Венета в болничен, който както стана ясно днес, ще бъде безсрочен, припомня Intrigi.bg.
