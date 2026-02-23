ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Венета Райкова отново сама
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:57Коментари (0)689
©
Венета Райкова е останала без гадже, сподели самата тя миналия вторник. В социалните мрежи бившата водеща на "Преди обед" по Би Ти Ви обясни, че влизаме в Коридор на затъмненията с водолейска енергия на свободата. Това бил моментът, в който тя е решила да е без гадже. Сега чакала да види как ще излезе от въпросния коридор, което пък ще стане в началото на март. 

Известно е, че Венета Райкова има доста познания по астрология, магии и свръхестествени явления и влияния. Затова за никого не е изненадващо, когато в социалните мрежи тя дава обяснения за актуалната астрологична ситуация или за специални дни, в които се пишат желания, за да се манифестират пред вселената.

Признанието й, че е решила да остане без гадже точно в момента, в който влизаме в Коридор на затъмненията – каквото и да означава това – обаче е странно. Венета не даде обяснения как е поднесла това свое решение на изоставения вече бивш любим, за когото разказваше в началото на есента в "Преди обед".

Тази раздяла е странна, защото Райкова много се хвалеше с мъжа до себе си. Когато стана водеща през септември, тя каза, че през първата си седмица в предаването е поканила гости, които са успешни и в кариерата, и във връзките си, защото искала да си запази връзката, докато кариерата й процъфтява. Тогава блондинката призна, че мъжът до нея не бил доволен, че тръгва на работа, заради която няма да има възможност да му обръща достатъчно внимание.

После тя слезе от екран, обяснявайки, че страда от отит. От социалните мрежи разбрахме, че любимият й се е прибрал в България от чужбина специално за да се грижи за болната звезда. Говореше се, че двамата смятат съвсем скоро да се оженят и дори заминаха за Дубай, където останаха десетина дни, пише HotArena.

Какво е станало, за да се развалят тези планове? Това не е известно, но Райкова не дава вид на жена с разбито сърце. Тя очаква да й се случват само хубави неща в Коридора на свободата. Ето точно какво написа в мрежата: "Влизаме в Коридорът на затъмненията – 17.02.2026 – с водолейска енергия на свободата! От този момент съм без гадже, така реших! Време за нов живот! Не пия, но една глътка за свободата ми – наздраве за новото начало! В Коридорът влизам сама, да видим как ще изляза от него, когато се затваря на 03.03."


Още по темата: общо новини по темата: 3496
23.02.2026 »
23.02.2026 »
23.02.2026 »
22.02.2026 »
22.02.2026 »
22.02.2026 »
предишна страница [ 1/583 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Жени Калканджиева скърби: Стана внезапно, не си празнувах рождени...
08:25 / 23.02.2026
Днес става на 49, но отдавна не сме го гледали по телевизията
20:45 / 22.02.2026
Какво представлява плоскостъпието при деца и покрива ли НЗОК коре...
19:57 / 22.02.2026
Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "под...
15:11 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
11:38 / 22.02.2026
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
19:23 / 21.02.2026
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
11:59 / 21.02.2026
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:44 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
13:26 / 21.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: