ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Венета Райкова отново сама
Известно е, че Венета Райкова има доста познания по астрология, магии и свръхестествени явления и влияния. Затова за никого не е изненадващо, когато в социалните мрежи тя дава обяснения за актуалната астрологична ситуация или за специални дни, в които се пишат желания, за да се манифестират пред вселената.
Признанието й, че е решила да остане без гадже точно в момента, в който влизаме в Коридор на затъмненията – каквото и да означава това – обаче е странно. Венета не даде обяснения как е поднесла това свое решение на изоставения вече бивш любим, за когото разказваше в началото на есента в "Преди обед".
Тази раздяла е странна, защото Райкова много се хвалеше с мъжа до себе си. Когато стана водеща през септември, тя каза, че през първата си седмица в предаването е поканила гости, които са успешни и в кариерата, и във връзките си, защото искала да си запази връзката, докато кариерата й процъфтява. Тогава блондинката призна, че мъжът до нея не бил доволен, че тръгва на работа, заради която няма да има възможност да му обръща достатъчно внимание.
После тя слезе от екран, обяснявайки, че страда от отит. От социалните мрежи разбрахме, че любимият й се е прибрал в България от чужбина специално за да се грижи за болната звезда. Говореше се, че двамата смятат съвсем скоро да се оженят и дори заминаха за Дубай, където останаха десетина дни, пише HotArena.
Какво е станало, за да се развалят тези планове? Това не е известно, но Райкова не дава вид на жена с разбито сърце. Тя очаква да й се случват само хубави неща в Коридора на свободата. Ето точно какво написа в мрежата: "Влизаме в Коридорът на затъмненията – 17.02.2026 – с водолейска енергия на свободата! От този момент съм без гадже, така реших! Време за нов живот! Не пия, но една глътка за свободата ми – наздраве за новото начало! В Коридорът влизам сама, да видим как ще изляза от него, когато се затваря на 03.03."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3496
|предишна страница [ 1/583 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Жени Калканджиева скърби: Стана внезапно, не си празнувах рождени...
08:25 / 23.02.2026
Днес става на 49, но отдавна не сме го гледали по телевизията
20:45 / 22.02.2026
Какво представлява плоскостъпието при деца и покрива ли НЗОК коре...
19:57 / 22.02.2026
Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "под...
15:11 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
11:38 / 22.02.2026
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS