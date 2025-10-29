ЗАРЕЖДАНЕ...
|Венета Райкова не страда много по bTV, отдаде се на живот
Русата амбиция почти веднага се отправи на романтична ваканция с приказно богатото си гадже в Италия. Там Райоква се отдава на кулинарни изкушения. Тя наснима изисканите лакомства, с които й угажда нейният приятел.
На почетно място в менюто са стридите, сервирани в огромни плата. Телевизионерката неизменно подчертава, че си хапва стабилно три пъти на ден, пише България Днес.
