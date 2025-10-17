ИЗПРАТИ НОВИНА
Венета Райкова напусна bTV само с една чанта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:38
©
"Журналистката Венета Райкова няма да бъде повече автор и водещ на "Преди обед". Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията."

Така една от най-големите телевизии в България се раздели с водещата на сутрешния си блок Венета Райкова, явно по взаимно съгласие.

Със сакче на рамо, храна за вкъщи и спортно облекло, Венета си тръгна в очевидно добро настроение. 

Междувременно красавицата махаше с ръка за последен поздрав и на други журналисти, с които се видя на входа на телевизията.

Малко след това Венета си пусна в инстаграм снимка как е отишла на маникюр и думите на руски език: "Когато по време на кавга замълча, то е защото съм мъдра жена. А на въпроса: "Защо мълча, нямам какво да кажа ли?, ще отговоря: "Бог вижда, опитах се...". Защо е избрала руски, можем само да гадаем.

Райкова започна като водеща през новия сезон, а няколко седмици след това продуцентът Георги Тошев се разграничи от нея и предаването, като заяви, че "няма нищо общо с Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед".

Тошев обяви, че напуска телевизията, защото няма как да е в едно предаване с Венета Райкова. "Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам", заяви той.

На 6 октомври водещата пък излезе в болничен. По-късно Венета каза, че страда от остър двустранен отит и има болничен до 15 октомври. Вчера медията излезе с официалната позиция, че се разделя с Райкова. Каква е ролята на скандала с Георги Тошев в раздялата, можем само да предполагаме.

"Аз не познавах тази жена, която от 30 години е в този бизнес, макар да знам коя е. Венета имаше шанса, работейки с мен и екипа ми, да се качи на друго ниво като телевизионен водещ. Райкова е работила във формат, успешен тогава, но днес времената са други. Имаше шанса, ако познаваше добре стандартите на съвременната телевизия, в този часови пояс да се развие като друг тип водещ с други стандарти", казва от своя страна и създателят на "Преди обед" Георги Тошев.

Той сподели не без съжаление и че скандалът с Венета Райкова му е вдигнал цената, но не се гордее с това. Тошев уточни и че чак след 5 ноември ще мисли къде и под каква фрома ще се върне в медиите, а дотогава отива в Япония, където ще изнесе лекции и ще покаже някои от филмите си.

В същия момент във фейсбука си журналистът многозначително сподели мисъл на една от любимите си актриси - Цветана Манева: "Животът подрежда".

Колкото до бъдещето на Венета Райкова, самата тя твърди, че в момента при нея е гаджето й, долетяло от Дубай да я види, защото му липсва.

"Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна", похвали се водещата в нета. Преди това Райкова призна в предаването, че връзката й е поставена пред сериозно изпитание. Човекът до нея бил против тя да води предаване всеки ден, защото така щяла да се съсредоточи единствено върху работата си, а той имал сериозни намерения към нея.

"Няма повече да се женя за нищо на света", каза Райкова в ефира на "Преди обед", но все пак призна, че е взела пръстена от приятеля си и вече се води сгодена. Запознати с битието на водещата твърдят, че мъжът до нея се занимава с продажба на имоти и е с осем години по-млад от Райкова. Също като Венета, той имал един брак зад гърба си и дете. Вероятно това е причината Райкова да предпочита връзката им да не бъде публична, пише "България Днес".


17.10.2025 Мари на Гала: Най-голямата награда
17.10.2025 Азис свали завесата над брат си
17.10.2025 Ана-Шермин: Аз не чистя
17.10.2025 Искра Владимирова напусна bTV, веднага обявиха заместника й
17.10.2025 След години на раздяла, те стоплят отношенията
17.10.2025 Шампионка по борба е битата от ергена Радослав жена
Искра Владимирова напусна bTV, веднага обявиха заместника й
17:43 / 17.10.2025
17:43 / 17.10.2025
Милена се раздаде за 40 години на сцената
13:24 / 17.10.2025
13:24 / 17.10.2025
Журналист: Всесезонните гуми стават все по-популярни
11:48 / 17.10.2025
11:48 / 17.10.2025
Мариана Попова натири Слави: Той никога не е бил музикант, само р...
11:17 / 17.10.2025
11:17 / 17.10.2025
Проучване: Хибридните автомобили замърсяват почти като старите ко...
09:54 / 17.10.2025
09:54 / 17.10.2025
Meteo Balkans: Много дъжд през следващите 6 часа
09:06 / 17.10.2025
09:06 / 17.10.2025

Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Грипна епидемия обхвана страната
