Венета Райкова най-накрая проговори

© Не отговорих на лъжите и обидите по мой адрес. Последно интервю съм дала преди 4 години. Въпреки чернотията, която летеше към мен, не обидих никой, не коментирах. Такива са моите журналистически стандарти. Такива ще бъдат и през 2026г. Аз съм една от вас.



Думите ѝ са като коментар на това, което ѝ се случи, докато водеше предаването по bTV "Преди обед", като успя да предизвика скандал с начина, по който го правеше.



Припомняме, че тя предизвика доста зрителите, които не харесаха и счетоха, че воденето ѝ не е подходящо за сутрешен блок. Много от тях счетоха, че тя е по подходяща за вечерно шоу. Наложи се bTV да прекъснат договора си с нея, като в момента Петър Дочев, Оля Малинова и продуцентката Яна Донева.