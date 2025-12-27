ИЗПРАТИ НОВИНА
Венета Райкова: Не съм се отказала от телевизията, ще се видим в точното време, на точното място!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:18
©
Не съм се отказала от телевизията, ще се видим в точното време, на точното място! Аз съм една от вас Весела Коледа и сбъдвайте мечтите си! Това написа във Facebook тв водещата Венета Райкова.

"Първата ми работа за телевизия беше на Коледа 1991г. Като репортер в сутрешното предаване на БНТ направих анкета “За и против църковните бракове". След пет месеца завърших гимназия и спечелих конкурс за водещи на съботното вечерно предаване на БНТ", разказа тя.

"За тези 34 години съм работила в малки и големи телевизии и винаги съм спазвала моите си принципи, за да запазя доверието ви в мен:

1. Не се снимам в реклами.

2. Не коментирам публично политическите си симпатии. Не членувам в партия.

3. Не водя банкети, вечеринки, сватби, нищо извън предаванията, които водя.

4. Не съм зависима от икономически групировки. Не дължа пари на никой.

5. Не употребявам алкохол и наркотици.

6. Не съм спала с шеф на телевизия, или продуцент. Сама съм извоювала кариерата си.

7. Не коментирам разделите ми с телевизиите. Хора с които съм работила както и хора, с които съм имала лични отношения не коментирам, защото там където сме яли хляб заедно си остава между нас си", пише още Венета Райкова.

Тя беше водеща на предаването "Преди обед" на Би Ти Ви от началото на сезона през септември, но се задържа на поста близо месец. Преди да бъде изгонена от телевизията, предаването напусна Георги Тошев, който беше негов продуцент.


