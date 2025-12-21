Венелин Петков: Това е покъртително, бТВ е в срив!

© Ани Цолова беше свалена от екран по абсолютно същия начин в Нова тв като Цънцарова - с едно такова странно съобщение, в което се казваше, че тя подготвя предаване.



Това припомня журналистът Венелин Петков, който беше директор "Новини, актуални предавания и спорт“ на bTV в периода февруари 2014 – декември 2020 година.



Думите му идват по повод на нашумелия случай с журналистката Мария Цънцарова, която води сутрешния блок "Тази сутрин“, заедно със Златимир Йочев. След няколко остри сблъсъка с политици, се появи слух, че блондинката е уволнена.



Последва дори протест в защита на правата й.



От медията реагираха светкавично с коментар по казуса, заявявайки че журналистката не е уволнена, а информацията е фалшива. В становището на bTV се посочва, че на Цънцарова й е предложен друг пост и друга възможност за изява в медията.



"Дълго време се говореше за това т.нар. лайфстайл предаване. Тя запази джентълменско мълчание. Няколко месеца по-късно се оказа, че тя е напуснала Нова телевизия.



Това е, защото те не я уволняват. Те не я гонят, не я изхвърлят, гонят, освобождават. Те й казват, не искаме вече да водиш активно публицистично предаване, имаме други намерения.



Това, което се случи тогава в Нова, е същото, каквото се случва сега с Цънцарова и Златимир Йочев“, коментира пред Дарик Петков.



Той обаче не се изчерпа само с това, а реши да коментира и програмата на bTV като цяло след напускането му.



"bTV в момента, откакто аз не съм директор, там се случи срив. Срив на журналистиката на първо място. Няма да дискутирам забавните предавания и избора за праймтайм съдържание.



От гледна точка на журналистиката, тя на практика изчезна и беше заменена от информация, инфотеймънд и публицистични предавания, от които реално се лее пропаганда – от една, от втора, от трета посока.



Журналистиката за мен не е един човек, седнал на един стол в едно студио и при него идват, или не идват, други хора, с които те си говорят, карат се и така нататък.



Това не е журналистика. За съжаление в bTV само това остана. Ако Цънцарова е лицето на това, което е останало, и сега медията се опитва да се раздели с нея, това вече е покъртително.



Защото и без това няма журналистика там. Остатъците от журналистическо поведение в някакъв публицистичен формат, също трябва да ги махнем. Тогава какво остава? Остават новините, в които няма контекст. Остават новините, в които просто се показват едни събития, без особено обяснение.



0 оригинални журналистически разследвания. 0! Журналистиката не е студиен занаят, а на терен, където професионалистите се ровят в документи, търсят следи. Те търсят обективната истина и я доказват чрез тези документи, чрез свидетели и т.н.



Това нещо изчезна от bTV. Последният такъв репортаж, който аз съм гледал по bTV беше разследването на Цънцарова за "Хелпкарма“ преди повече от 5 години. То беше излъчено през 2020 година, преди 5 години.



Спомням си през какви премеждия трябваше да преминем – аз и всички свързани с това разследване, за да то може да види ефир“, завършва Петков.



