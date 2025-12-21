ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Венелин Петков: Това е покъртително, бТВ е в срив!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:02Коментари (0)533
©
Ани Цолова беше свалена от екран по абсолютно същия начин в Нова тв като Цънцарова - с едно такова странно съобщение, в което се казваше, че тя подготвя предаване.

Това припомня журналистът Венелин Петков, който беше директор "Новини, актуални предавания и спорт“ на bTV в периода февруари 2014 – декември 2020 година.

Думите му идват по повод на нашумелия случай с журналистката Мария Цънцарова, която води сутрешния блок "Тази сутрин“, заедно със Златимир Йочев. След няколко остри сблъсъка с политици, се появи слух, че блондинката е уволнена.

Последва дори протест в защита на правата й.

От медията реагираха светкавично с коментар по казуса, заявявайки че журналистката не е уволнена, а информацията е фалшива. В становището на bTV се посочва, че на Цънцарова й е предложен друг пост и друга възможност за изява в медията.

"Дълго време се говореше за това т.нар. лайфстайл предаване. Тя запази джентълменско мълчание. Няколко месеца по-късно се оказа, че тя е напуснала Нова телевизия.

Това е, защото те не я уволняват. Те не я гонят, не я изхвърлят, гонят, освобождават. Те й казват, не искаме вече да водиш активно публицистично предаване, имаме други намерения.

Това, което се случи тогава в Нова, е същото, каквото се случва сега с Цънцарова и Златимир Йочев“, коментира пред Дарик Петков.

Той обаче не се изчерпа само с това, а реши да коментира и програмата на bTV като цяло след напускането му.

"bTV в момента, откакто аз не съм директор, там се случи срив. Срив на журналистиката на първо място. Няма да дискутирам забавните предавания и избора за праймтайм съдържание.

От гледна точка на журналистиката, тя на практика изчезна и беше заменена от информация, инфотеймънд и публицистични предавания, от които реално се лее пропаганда – от една, от втора, от трета посока.

Журналистиката за мен не е един човек, седнал на един стол в едно студио и при него идват, или не идват, други хора, с които те си говорят, карат се и така нататък.

Това не е журналистика. За съжаление в bTV само това остана. Ако Цънцарова е лицето на това, което е останало, и сега медията се опитва да се раздели с нея, това вече е покъртително.

Защото и без това няма журналистика там. Остатъците от журналистическо поведение в някакъв публицистичен формат, също трябва да ги махнем. Тогава какво остава? Остават новините, в които няма контекст. Остават новините, в които просто се показват едни събития, без особено обяснение.

0 оригинални журналистически разследвания. 0! Журналистиката не е студиен занаят, а на терен, където професионалистите се ровят в документи, търсят следи. Те търсят обективната истина и я доказват чрез тези документи, чрез свидетели и т.н.

Това нещо изчезна от bTV. Последният такъв репортаж, който аз съм гледал по bTV беше разследването на Цънцарова за "Хелпкарма“ преди повече от 5 години. То беше излъчено през 2020 година, преди 5 години.

Спомням си през какви премеждия трябваше да преминем – аз и всички свързани с това разследване, за да то може да види ефир“, завършва Петков.



Още по темата: общо новини по темата: 2684
21.12.2025 Популярна водеща с тайна сватба?
21.12.2025 Евгени Минчев: Пловдив, тръгвам си, за да се върна!
20.12.2025 Благовеста Бонбонова е преживяла инсулт
20.12.2025 Мира Добрева: Дръзвам да им се опълча
20.12.2025 "Хакнаха" Васил Василев - Зуека
20.12.2025 Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
предишна страница [ 1/448 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:00 / 20.12.2025
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
20:13 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
14:38 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
19:41 / 19.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
20:52 / 19.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
19:00 / 19.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Природни стихии
Световна черна хроника
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: