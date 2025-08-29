ЗАРЕЖДАНЕ...
|Венци Венц се събра с жена си след развода
На 27 август музикантът изненадващо обяви, че отново е заедно със съпругата си Агуая, с която имат син – Ноа. "Играх на предател и ме изгониха“, шегува се той по повод участието си в новото риалити "Игри на предатели – The Traitors“.
Рапърът споделя, че любовта му с Агуая е преминала през много трудности. Въпреки развода двамата не са спрели да поддържат връзка заради сина си, а именно това ги е върнало един към друг, пишат от Хотарена.
"Жената до мен не е само жена, тя е човек, когото дълбоко уважавам и с когото мога да комуникирам. Връзката ни премина през тежки изпитания, но разбрах, че истинската любов е тази, която остава въпреки всичко“, признава Венци Венц.
Той допълва, че е "романтична душа, която иска да бъде обичана“.
Венци Венц е носител на множество музикални награди, а музикалното му дуо с Павел остава едно от най-разпознаваемите в българската хип-хоп сцена. Въпреки успехите, за него най-важното място заема ролята на баща.
"Не обичам спорта, но играя футбол с Ноа. Това е нашето време заедно и ни носи много радост“, разказва изпълнителят.
Сега, с възстановеното си семейство и нови професионални планове, Венци Венц гледа с оптимизъм напред. За него риалити предаването е било не просто телевизионно шоу, а и житейски урок за доверието и предателството.
