|Вече не е дебела, холивудска звезда със страхотна фигура и стройни крака
Дългите ѝ и стройни крака буквално станаха център на внимание, докато блондинката позираше в черна мини рокля с къса плисирана пола.
Фенове и приятели побързаха да коментират новата й визия и да похвалят дългите й и стройни крака, след забележителната ѝ загуба на тегло по-рано тази година. "Обичам любовта. Краката ми ви благодарят!", пошегува се тя в коментарите.
Това се случва, след като по-рано тази година звездата разкри кой медикамент за отслабване ѝ е подействал, след като преди това е пробвала Ozempic.
Ейми използва Instagram през март, за да сподели положителния си опит с лекарството за диабет и отслабване Mounjaro. Тя похвали марката, добавяйки, че й се е отразил по-добре от конкурента му Wegovy, пише dir.bg.
"Преди три години опитах Wegovy", каза Ейми във видеоклип в социалните мрежи. "Повръщах, не можех да се справя. Не знам дали са променили формулата или нещо друго. Но както и да е, отидох на среща с Midi Health. Исках да го пробвам сама, защото исках да го препоръчам на приятелите си, които са медицински сестри и учители."
Тя възторжено каза: "Косата ми е по-плътна, кожата ми е по-добра, имам повече енергия, искам да се забавлявам повече, ако разбирате какво имам предвид - говоря за секс. Така че това беше страхотно и Mounjaro беше страхотен."
