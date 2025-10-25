Вече е на 59 години

© Родена е на 25 октомври 1966 г. в семейството на писателя Кръстьо Кръстев, автор на дванадесет книги. От малка се интересува от музиката: баба ѝ е народна певица, майка ѝ също се занимава с музика, двамата братя на майка ѝ са музиканти – тромпетист и перкусионист. Освен музиката се занимава и с театър.



През 1991 г. завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Елка Михайлова. Заедно с режисьора Николай Георгиев основава Първия български женски театър, като първата ѝ роля в него е на Сирано дьо Бержерак в едноименната постановка. Благодарение на тази роля, Йотова получава покана от Театър "Българска армия“ през 1992 г., където играе роли в пиеси на Марсел Паньол, Юджийн О'Нийл, Иван Радоев, Антон Чехов, Николай Гогол, Деян Дуковски, Уилям Шекспир, Сам Шепърд, Артър Милър и други. Освен в този театър, Нона Йотова има участия и в театър "Възраждане“ и в Свободен театър. Играе и на сцената на Театър 199 в спектаклите "Влюбена, сгодена, изчезнала“ от Щефан Фьогел и "Пиеса за двама“ от Тенеси Уилямс. Отпечатъците ѝ са на Стената на славата пред Театър 199.



Стената на славата пред Театър 199 – пано с отпечатъци, послание и шарж на Нона Йотова. Има роли и в два игрални филма: "La Donna E Mobile“ на Нидал Алгафари и "Емигранти“ на Ивайло Христов.



Участва и в епизодите от "Къде е батко?“. Йотова е българският глас на злата кралица в дублажа на анимационния филм "Снежанка и седемте джуджета“ (1937), записан в студио "Александра Аудио“.



Успоредно с работата си в театъра, композира и изпълнява авторска музика. Записва седем студийни албума: "Омана“ (1993), "Среднощен вятър“ (1996), изцяло акустичните "Нона“ (1997), "Не завиждам“ (2001), "Terra Incognita“ (2003), "Преоткриване“ (2005) и "Ловци на бисери“ (2023), като последният е изцяло по музика на Нона Йотова, аранжименти: Дани Милев, а текстовете на песните са от български поети.



През 2003 г. води научн-популярното предаване за археология, "Непозната земя“ по БНТ. През 2015 г. участва в третия сезон на "Като две капки вода“, където завършва на 7-о място.



Честит рожден ден на Нона Йотова!