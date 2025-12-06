ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Вдовицата на Самоковеца успя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:37Коментари (0)732
©
виж галерията
22 г. след показния разстрел на сочения за топконтрабандист в края на 90-те години на миналия век Константин Димитров - Косьо Самоковеца, неговото богатство не е изчезнало за разлика от много други ликвидирани босове от прехода. 

Съпругата Ангелина Димитрова успява да се справи с делата срещу нея след убийството на мъжа й, дори осъжда страната ни в Страсбург. Успява да продаде имотите у нас, от които не се нуждае и трудно би управлявала от чужбина, където живее със сина си.

Константин-младши се ражда 5 месеца след екзекуцията на неговия баща на 6 декември 2003 г. пред магазин за диаманти на площад "Дам“ в Амстердам. Куршум в главата поваля Самоковеца около 15,30 ч. местно време, докато тръгва да се качва в такси, придружен от манекенката Цеци Красимирова.

Убийството на Самоковеца

Димитров умира на място, а тя е ранена от рикошета. Цивилен полицай под прикритие от местните служби за борба с наркотрафика, който следи Самоковеца от пристигането му в Амстердам, проследява убиеца, вижда къде хвърля якето и пистолета и по-късно го арестува в ресторант. Килърът е 37-годишният холандец Ервин Врекер, който е с дълго криминално досие за разпространение на наркотици, сводничество й убийства. Официално се води треньор по фитнес и охранител. Той отрича да е стрелял по Димитров, но трима свидетели дават показания срещу него. У нас се проверява версията, че Врекер е бил нает за екзекуцията от Йосиф Йосифов - Йоско Сливенския, и Васил Качиков - Дългия, но не се събират доказателства за това. 6 месеца след разстрела Врекер е осъден на 15 г. затвор - излежава 10,5 г. и през 2014 г. е пуснат предсрочно.

Възходът на Константин Димитров започва като портиер и пиколо в хотел "Рила“ в Боровец, където се запознава с босовете на ВИС.

Възпитаник е на спортното училище в родния Самоков. Тренирал активно борба и лека атлетика. Дълги години в полицията следят израстването на Самоковеца в подземния свят. Митничари шушукат за връзката му с техни началници. Говори се, че до 1999 г. кумецът на Георги Илиев върти контрабандата на ВИС, а след това контролира и свои канали. Официално всички го наричат скандален бизнесмен, защото е с чисто досие. Той се смята за недосегаем, завързва приятелства дори с медийни магнати.

Самоковеца забогатява ударно и до 30-ата си година вече строи хотел в Боровец, има имоти в страната и в Англия.

В доклад на МВР се казва, че е основна фигура в контрабандата. Димитров обяснява в интервюта, че има легален бизнес с производство на картофи и други земеделски култури. Тогава се появява и насмешливият му псевдоним Картофеният бос.

Първият сигнал, че Константин Димитров е поръчан, е неуспешен атентат срещу него на 31 май 2003 г. Той е извършен, докато кортежът му - два черни джипа "Мерцедес“ и лимузина "Ауди“, пътуват от София за Самоков. Към 15,40 ч., когато минават покрай Пасарел и стената на язовир "Искър“, се чува тътен. Колата, в която е Самоковеца, остава невредима, единият от джиповете и част от охраната са с леки щети. Отдясно на пътя има стръмен скат, а отляво - дере. Дълъг детонаторен шнур е опънат от самодейната бомба на безопасно разстояние от над 300 м, откъдето е задействана. Самоковеца не дочаква идването на полиция и бързо се оттегля към Боровец, а няколко от гардовете му остават на място. Според разследващите взривът е по-скоро за сплашване или предупреждение, но за какво е то, е можел да предполага само Димитров.

На 5 ноември 2003 г. е застрелян соченият за наследник на боса в СИК Поли Пантев - Евгени Стефанов-Женята, пред столичен фитнес.

Два дни по-късно, на 7 вечерта, Самоковеца събира приятели в дискотека "Ескейп“ на ул. "Ангел Кънчев“. Там се засичат Самоковеца и Антон Милтенов-Клюна със сикаджийските босове Красимир Маринов-Маргина и Дмитрий Минев Димата Руснака. Никой не казва защо е започнал среднощният бой и стрелба между техни гардове пред очите на около 2000 души. Посетителите на заведението са шокирани и някои лягат на земята, а босовете се изнизват светкавично през заден вход. Нито една от работните версии на полицията не е доказана. Разпитани са четиримата пострадали от счупени стъкла, криминално проявени. Разпитани са гардовете на Маргина и на Самоковеца, той също дава показания в СДВР няколко часа.

Клюна и Руснака са обявени за издирване, тъй като не се явяват на разпит. Самоковеца заминава в чужбина, докато се успокоят страстите, но на 6 декември е убит. Източници от МВР твърдят, че след смъртта му негов наследник в подземния свят става Антон Милтенов-Клюна.

Според нелотвърдена информация, преди да бъде убит, Димитров е имал милиони по сметки в чужди страни. Истината за богатството му знае само неговата съпруга Ангелина.

Бизнесмени разказват, че по време на строителството на хотела "Константин палас" в центъра на Боровец тя активно се занимавала с надзор на работата и още тогава показала завидни умения и упоритост да се справя. Самоковеца давал парите, но тя и нейният баща движели оперативните задачи по строителството. Хотелът е почти обзаведен, когато Димитров е убит.

Ангелина и Константин-младши наследяват фирми, жилища и имоти за милиони у нас, но през 2004 г. те са запорирани временно, защото започва дело срещу вдовицата.

Тя успява да продаде хотела "Константин палас“ на банкерката Петя Славова, която го прави 5 звезди, построява негов близнак и ги свързва. Ангелина е обвинена в контрабанда и пране на пари, но съдилищата не намират доказателства да я осъдят, тя завежда дело за обезщетение и го печели в Страсбург. Апартаментът в Лондон и парите в чужди сметки също си остават за наследниците на Самоковеца. След дълго предлагане Ангелина успява да продаде и имението в средновековен стил "Замъка“ в Боровец. Говори се, че от години живее между Лондон и Виена. Константин-младши вече е пълнолетен, завършил е престижно училище. Макар и рядко идват в България. Момчето не е прекъснало връзките със семейството на баща си, пише "Телеграф“.


Още по темата: общо новини по темата: 2484
06.12.2025 Скандално порно е разделило Виктор и Дениз
06.12.2025 Най-четената ни писателка откри рая
06.12.2025 Изловиха Бербатов
06.12.2025 Веселин Маринов се е разминал на косъм
06.12.2025 Тото: Него го простреляха в главата с въздушна пушка… Направо ми падна сърцето в петите
06.12.2025 Честито: Мирослав е победителят на 100 000 лева
предишна страница [ 1/414 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито: Мирослав е победителят на 100 000 лева
08:46 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Изпитана вкусна рецепта за днешното шаранче
09:03 / 06.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
07:00 / 06.12.2025
Защо се пази люспа от шарана за Никулден в портфейла и какво да п...
06:30 / 06.12.2025
Гвардеец: Плащат ни 1500 евро на месец, но никой не идва заради п...
20:40 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
18:18 / 04.12.2025
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
09:19 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
21:22 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зверство срещу 18-годишно момиче
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Протести срещу Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: