22 г. след показния разстрел на сочения за топконтрабандист в края на 90-те години на миналия век Константин Димитров - Косьо Самоковеца, неговото богатство не е изчезнало за разлика от много други ликвидирани босове от прехода.



Съпругата Ангелина Димитрова успява да се справи с делата срещу нея след убийството на мъжа й, дори осъжда страната ни в Страсбург. Успява да продаде имотите у нас, от които не се нуждае и трудно би управлявала от чужбина, където живее със сина си.



Константин-младши се ражда 5 месеца след екзекуцията на неговия баща на 6 декември 2003 г. пред магазин за диаманти на площад "Дам“ в Амстердам. Куршум в главата поваля Самоковеца около 15,30 ч. местно време, докато тръгва да се качва в такси, придружен от манекенката Цеци Красимирова.



Убийството на Самоковеца



Димитров умира на място, а тя е ранена от рикошета. Цивилен полицай под прикритие от местните служби за борба с наркотрафика, който следи Самоковеца от пристигането му в Амстердам, проследява убиеца, вижда къде хвърля якето и пистолета и по-късно го арестува в ресторант. Килърът е 37-годишният холандец Ервин Врекер, който е с дълго криминално досие за разпространение на наркотици, сводничество й убийства. Официално се води треньор по фитнес и охранител. Той отрича да е стрелял по Димитров, но трима свидетели дават показания срещу него. У нас се проверява версията, че Врекер е бил нает за екзекуцията от Йосиф Йосифов - Йоско Сливенския, и Васил Качиков - Дългия, но не се събират доказателства за това. 6 месеца след разстрела Врекер е осъден на 15 г. затвор - излежава 10,5 г. и през 2014 г. е пуснат предсрочно.



Възходът на Константин Димитров започва като портиер и пиколо в хотел "Рила“ в Боровец, където се запознава с босовете на ВИС.



Възпитаник е на спортното училище в родния Самоков. Тренирал активно борба и лека атлетика. Дълги години в полицията следят израстването на Самоковеца в подземния свят. Митничари шушукат за връзката му с техни началници. Говори се, че до 1999 г. кумецът на Георги Илиев върти контрабандата на ВИС, а след това контролира и свои канали. Официално всички го наричат скандален бизнесмен, защото е с чисто досие. Той се смята за недосегаем, завързва приятелства дори с медийни магнати.



Самоковеца забогатява ударно и до 30-ата си година вече строи хотел в Боровец, има имоти в страната и в Англия.



В доклад на МВР се казва, че е основна фигура в контрабандата. Димитров обяснява в интервюта, че има легален бизнес с производство на картофи и други земеделски култури. Тогава се появява и насмешливият му псевдоним Картофеният бос.



Първият сигнал, че Константин Димитров е поръчан, е неуспешен атентат срещу него на 31 май 2003 г. Той е извършен, докато кортежът му - два черни джипа "Мерцедес“ и лимузина "Ауди“, пътуват от София за Самоков. Към 15,40 ч., когато минават покрай Пасарел и стената на язовир "Искър“, се чува тътен. Колата, в която е Самоковеца, остава невредима, единият от джиповете и част от охраната са с леки щети. Отдясно на пътя има стръмен скат, а отляво - дере. Дълъг детонаторен шнур е опънат от самодейната бомба на безопасно разстояние от над 300 м, откъдето е задействана. Самоковеца не дочаква идването на полиция и бързо се оттегля към Боровец, а няколко от гардовете му остават на място. Според разследващите взривът е по-скоро за сплашване или предупреждение, но за какво е то, е можел да предполага само Димитров.



На 5 ноември 2003 г. е застрелян соченият за наследник на боса в СИК Поли Пантев - Евгени Стефанов-Женята, пред столичен фитнес.



Два дни по-късно, на 7 вечерта, Самоковеца събира приятели в дискотека "Ескейп“ на ул. "Ангел Кънчев“. Там се засичат Самоковеца и Антон Милтенов-Клюна със сикаджийските босове Красимир Маринов-Маргина и Дмитрий Минев Димата Руснака. Никой не казва защо е започнал среднощният бой и стрелба между техни гардове пред очите на около 2000 души. Посетителите на заведението са шокирани и някои лягат на земята, а босовете се изнизват светкавично през заден вход. Нито една от работните версии на полицията не е доказана. Разпитани са четиримата пострадали от счупени стъкла, криминално проявени. Разпитани са гардовете на Маргина и на Самоковеца, той също дава показания в СДВР няколко часа.



Клюна и Руснака са обявени за издирване, тъй като не се явяват на разпит. Самоковеца заминава в чужбина, докато се успокоят страстите, но на 6 декември е убит. Източници от МВР твърдят, че след смъртта му негов наследник в подземния свят става Антон Милтенов-Клюна.



Според нелотвърдена информация, преди да бъде убит, Димитров е имал милиони по сметки в чужди страни. Истината за богатството му знае само неговата съпруга Ангелина.



Бизнесмени разказват, че по време на строителството на хотела "Константин палас" в центъра на Боровец тя активно се занимавала с надзор на работата и още тогава показала завидни умения и упоритост да се справя. Самоковеца давал парите, но тя и нейният баща движели оперативните задачи по строителството. Хотелът е почти обзаведен, когато Димитров е убит.



Ангелина и Константин-младши наследяват фирми, жилища и имоти за милиони у нас, но през 2004 г. те са запорирани временно, защото започва дело срещу вдовицата.



Тя успява да продаде хотела "Константин палас“ на банкерката Петя Славова, която го прави 5 звезди, построява негов близнак и ги свързва. Ангелина е обвинена в контрабанда и пране на пари, но съдилищата не намират доказателства да я осъдят, тя завежда дело за обезщетение и го печели в Страсбург. Апартаментът в Лондон и парите в чужди сметки също си остават за наследниците на Самоковеца. След дълго предлагане Ангелина успява да продаде и имението в средновековен стил "Замъка“ в Боровец. Говори се, че от години живее между Лондон и Виена. Константин-младши вече е пълнолетен, завършил е престижно училище. Макар и рядко идват в България. Момчето не е прекъснало връзките със семейството на баща си, пише "Телеграф“.