© виж галерията Днес легендата на българската естрада Васил Найденов посрещна своя 75-ти рожден ден. За отбелязване на юбилея си той е избрал известен пловдивски ресторант, в който се е забавлявал с отбрани гости. Сред гостите са били Христо Стоичков, Тони Димитрова и Братя Аргирови, научи Plovdiv24.bg. За бляскавия празник в Пловдив съобщи екипа на ресторант "ТеатъРа" и публикува снимки от тържеството.