Ваня, жената с увреден слух, която нарисува Лили Иванова по уникален начин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:11
©
"Ваня е любимата ми художничка!" С тези думи галеристката Иванка Цветкова, собственичка на столичната галерия "Ной" описа портретистката на Лили Иванова. Тя е една от първите в бранша, подали ръка на талантливата, но глухоняма 44-годишна Ваня Кръстева - младата жена, която преди 3 дни нарисува графит - портрет на Лили Иванова, върху гаражна стена на ул. "Казбек" в София и получи вълна от положителни емоции. Самата прима бе изключително изненадана и трогната от изображението си и дори обяви публично, че издирва авторката на графита.

"Ваня е не само любимата ми художничка, но и един от любимите ми хора. Тя ме откри преди няколко години. Бях очарована от слънчевите усещания в нейните картини. Ваня е едно светло същество. Красотата на природата, човешката красота на българката, цветята - това са най-честите "герои" на нейните картини. Обича да рисува и животни - котета, гълъби...", прави творчески минипортрет на художничката, нарисувала портрета на естрадната легенда, Цветкова.

Галеристката разкрива, че голямата мечта на Ваня Кръстева е била да стане балерина. "Но от едногодишна възраст тя не може да чува, вероятно след ваксина, и почти не може да говори. С много усилия се е научила да произнася думи. Опитала се е да играе балет все пак, но тъй като не чува музиката, е трябвало да се откаже. Рисува обаче с голяма любов балерини", разказва още собственичката на галерията.

Тя е приятно изненадана, че Ваня е успяла да намери време да нарисува портрета на поп иконата. "Сега Ваня е много заета. Грижи се за сина си Борис, момченцето е на годинка и половина и чува. Роди го инвитро", доверява Иванка Цветкова.

По думите й глухонямата художничка е родена в Горна Оряховица, но идва в София, за да посещава специалисти, които да я учат да говори. Има бакалавърска степен от Великотърновския университет и магистърска при Светлин Русев.

"Всъщност, ако говорите бавно с Ваня, тя може да разчете по вашите устни какво изричате. И на това се е научила. Тя е природно изключително интелигентна и сензитивна, с много широко сърце. Ваня е невероятна, едно съкровище!", възхищава й се галеристката.

Цветкова обяснява защо според нея любимата й художничка е решила да нарисува портрет точно на Лили Иванова. "Ваня не живее близо до Лили Иванова, а в кв. "Манастирски ливади", близо до пазарчето "Борово". Моето обяснение е, че когато Ваня се впечатли от някого, изразява чрез творбите си своето възхищение. Явно се е впечатлила от движенията на ръцете на Лили, чрез изражението, чува вътрешно музиката й... И сигурно обожава Лили", убедена е собственичката на галерия "Ной".

Икономистката Десислава Кръстева е сестра на глухонямата портретистка на примата. Служителката в голяма чужда компания е седем години по-млада от Ваня и двете са много сплотени. Десислава е неотлъчно до сестра си и й помага всеотдайно, тъй като родителите им живеят в Горна Оряховица.

"Ванчето е прекрасен човек!" Така определи сестра си младата икономистка.

"Медиите представиха сестра ми като глухоняма, но всъщност тя е само с увреден слух. Тя си говори и чете по устните, особено когато говорим бавно. Преди години е учила жестомимичен език, но не го използва", поясни за вестника сестрата на Ваня Кръстева.

Тя се позова на преките си лични впечатления коя е причината сестра й да избере Лили Иванова за свой модел. "Ванчето се впечатлява много от графитите с изображения на бележити българи. Близо до НДК има изображение на Стефка Костадинова, на Йордан Йовчев, виждала е портрети на Христо Ботев, на Васил Левски... И тя се е чудела през годините как няма нарисуван портрет графит на великата Лили Иванова... И това й идва като мечта, като идея и отдавна го замисли, но размишляваше как да го нарисува - искаше да го направи на голяма стена, на голям блок - такива изображения се наричат "мюрали". Ваня видя портрет на дядо Добри на цяла стена в кв. "Хаджи Димитър" и каза: "Ето, дядо Добри има портрет, великата Лили Иванова също трябва да има".

"Паметник, скулптура, статуя трябва да й се направят!", смята сестра ми. Това бяха нейни разсъждения, желание за нещо по-мащабно", описва раждането на замисъла за портрета на естрадната звезда Десислава Кръстева.

Сестрата на художничката обаче посочва, че "условията за рисуване са били много лоши". "Основата беше много неподходяща и се чудеха как изобщо може да се рисува върху такава основа. Защото това са просто едни гаражи. Върху тях няма дори грунд", разказва още за вестника младата икономистка.

Тя издава, че сестра й проявява чудеса от храброст, за да нарисува графитите си. "Катери се по едни столове и стълби, но това не е големият проблем, а основата. Ако някъде се намери хубава основа, Ваня каза, че портретът на Лили Иванова ще бъде още по-хубав. Плюс това на тази гаражна стена има една изпъкналост, която също променя много изображението на певицата", уточнява Десислава Кръстева.

Сестрата на зографката пояснява още, че гаражът, върху чиято стена Ваня е изобразила глас номер едно на България, се намира на столичната улица "Казбек". "Но ако се намери подходящо място, тя ще нарисува портрета й и на улица "Оборище", твърди Десислава Кръстева.

"Ако усъвършенства малко познанията си по скулптура, Ваня е готова да направи и паметник, и статуя на Лили Иванова. И съм сигурна, че ще се справи добре", смята сестрата на зографката.

Младата икономистка обаче ще разочарова малко всички, които със затаен дъх са очаквали срещата на живо между великия оригинал от графита на ул. "Казбек" с неговата създателка. "Не, не сме се срещнали с Лили Иванова. Тя каза, че ще изпрати билети за нейния концерт и книга с автограф. Много ще е интересно да има такава среща", надява се Десислава Кръстева, пише "България Днес".


