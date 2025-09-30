ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ванга избира името й и става нейна кръстница: Наша певица чукна 44
Името ѝ е избрано, след като баща ѝ отива при баба Ванга, с която имат предварителна уговорка. Той изпълнява заръката на пророчицата и занася поръчаните легенче, кукла и цветя.
Баба Ванга взима карамфилите, избира един от тях и казва: "Райна ще се казва детето, и така ще я наричате, няма да ѝ преиначавате името“. След един месец пророчицата става кръстница на Райна.
Райна е буйно и палаво дете и добра ученичка. В 6-и клас се записва на курсове за манекени, в същото време тренира и спортни танци. Малко по-късно се записва да тренира карате, учи народно пеене и тренира лека атлетика. Преди да започне кариерата си на певица, Райна е професионален модел в агенция "Интерсаунд“ в продължение на пет години.
Стартира кариерата си като певица през 2001 г. Подписва договор с най-голямата компания във фолка - Пайнер. Участвала е в "Пирин Фолк Сандански", където всяка година взема наградата на публиката. Има няколко награди от телевизия "Планета" и списание "Нов фолк".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1508
|предишна страница [ 1/252 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Какво представлява Синдромът на самозванеца?
12:09 / 30.09.2025
"Босът на трюфелите" се ожени в Пловдив
10:48 / 30.09.2025
След 18 години брак - неочакван звезден развод
09:53 / 30.09.2025
Не се включвайте в интриги, месечният хороскоп за октомври за вси...
06:00 / 30.09.2025
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
20:50 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фа...
19:11 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS