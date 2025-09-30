Ванга избира името й и става нейна кръстница: Наша певица чукна 44

© Райна Кирилова Терзийска, по-известна с артистичния си псевдоним Райна, е българска попфолк и фолклорна певица. Родена е на 30 септември 1981 г. в Сандански.



Името ѝ е избрано, след като баща ѝ отива при баба Ванга, с която имат предварителна уговорка. Той изпълнява заръката на пророчицата и занася поръчаните легенче, кукла и цветя.



Баба Ванга взима карамфилите, избира един от тях и казва: "Райна ще се казва детето, и така ще я наричате, няма да ѝ преиначавате името“. След един месец пророчицата става кръстница на Райна.



Райна е буйно и палаво дете и добра ученичка. В 6-и клас се записва на курсове за манекени, в същото време тренира и спортни танци. Малко по-късно се записва да тренира карате, учи народно пеене и тренира лека атлетика. Преди да започне кариерата си на певица, Райна е професионален модел в агенция "Интерсаунд“ в продължение на пет години.



Стартира кариерата си като певица през 2001 г. Подписва договор с най-голямата компания във фолка - Пайнер. Участвала е в "Пирин Фолк Сандански", където всяка година взема наградата на публиката. Има няколко награди от телевизия "Планета" и списание "Нов фолк".