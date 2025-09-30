ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ванга избира името й и става нейна кръстница: Наша певица чукна 44
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:50Коментари (0)1183
©
Райна Кирилова Терзийска, по-известна с артистичния си псевдоним Райна, е българска попфолк и фолклорна певица. Родена е на 30 септември 1981 г. в Сандански.

Името ѝ е избрано, след като баща ѝ отива при баба Ванга, с която имат предварителна уговорка. Той изпълнява заръката на пророчицата и занася поръчаните легенче, кукла и цветя.

Баба Ванга взима карамфилите, избира един от тях и казва: "Райна ще се казва детето, и така ще я наричате, няма да ѝ преиначавате името“. След един месец пророчицата става кръстница на Райна.

Райна е буйно и палаво дете и добра ученичка. В 6-и клас се записва на курсове за манекени, в същото време тренира и спортни танци. Малко по-късно се записва да тренира карате, учи народно пеене и тренира лека атлетика. Преди да започне кариерата си на певица, Райна е професионален модел в агенция "Интерсаунд“ в продължение на пет години.

Стартира кариерата си като певица през 2001 г. Подписва договор с най-голямата компания във фолка - Пайнер. Участвала е в "Пирин Фолк Сандански", където всяка година взема наградата на публиката. Има няколко награди от телевизия "Планета" и списание "Нов фолк".


Още по темата: общо новини по темата: 1508
30.09.2025 Не е Меган: Хари посочи истинските виновници за раздялата с баща си
30.09.2025 Ако някой от тях изневери на другия, плаща огромна сума пари
30.09.2025 Селена Гомес разби сърцето на майка си
30.09.2025 Виктория Бекъм: Стига!
30.09.2025 "Босът на трюфелите" се ожени в Пловдив
30.09.2025 Известна туристическа атракция попари туристите с входна такса
предишна страница [ 1/252 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Какво представлява Синдромът на самозванеца?
12:09 / 30.09.2025
"Босът на трюфелите" се ожени в Пловдив
10:48 / 30.09.2025
След 18 години брак - неочакван звезден развод
09:53 / 30.09.2025
Не се включвайте в интриги, месечният хороскоп за октомври за вси...
06:00 / 30.09.2025
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
20:50 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фа...
19:11 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
22:19 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Бури и градушки 2025 г.
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: