ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ванга: Тодоре, Тодоре, как си останал жив?!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:01Коментари (0)455
©
Ванга е знаела, че кланът Живкови изплаща някаква тежка карма със склонността си към самоубийство. Това коментират петричани след погребението на Тодор Славков, който сам сложи край на живота си на 21 юли тази година с изстрел в главата в казанлъшкото село Асен. На същата дата през 1981 г. мистериозно почина майка му Людмила Живкова.

Възрастни хора в Града на кестените разказват, че по същия начин, по който внукът на Живков се застреля с пистолет, е опитал да свърши със себе си и дядо му, но тогава е извадил дяволски късмет.

Всичко това видяла Ванга през 60-те години на миналия век, когато е трябвало да доказва дарбата си на пророк пред комунистическата власт, пишат медии.

Тогавашният соцелит бил разделен на две в оценките си за българската Касандра - едните я отричали, а другите тайно се допитвали до нея и я пазели. Положението се променя, когато дъщерята на тогавашния Първи Людмила Живкова се застъпва за незрящата ясновидка. След това нейната дейност е легализирана пред закона с входна такса, пише "Ретро".

Малцина обаче подозират, че везните се обърнали в полза на Ванга след нейна среща с Тодор Живков. Интересно е, че самият Живков приживе също преразказвал пред близки фрагменти от паметната сгледа. Той наричал пророчицата "Баба Ванга" и "наборе", тъй като двамата са родени в една година. Разказвал, че на срещата донесли на Ванга един стол и тя седнала точно срещу него. Изпаднала в транс. Докато я гледал, Живков - краен материалист, си мислел колко нещастна е тая жена - хем сляпа, хем правеща театър.

Тя обаче го смразила с въпроса: "Тодоре, Тодоре, как си останал жив?!". След което записвала, че като млад и нелегален комунист е бил обграден от полицаи и захапал дулото на пистолета си в опит да се гръмне. Но пистолетът засякъл. Всичко това Ванга нямало откъде да знае.

След сеанса с ясновидката тогавашният Първи в Народната република дал своето разрешение с думите: "Който вярва, да ходи при нея, а който не вярва, да не ходи. И толкоз!".

Доста често за съвет при Ванга ходела и самата щерка на Тато, Людмила, вълнуваща се от загадките на човека и Вселената, практикуваща Агни йога и изповядваща източни култове. Тя наричала Ванга "духовна майка". Може би заради това, когато Людмила умира при мистериозни обстоятелства, някои държали пророчицата отговорна, че не е видяла в аванс трагедията, за да бъде тя предотвратена.


Още по темата: общо новини по темата: 769
08.08.2025 Герман се завърна във футбола
08.08.2025 Николета Лозанова с прекрасна снимка на малката си дъщеря
08.08.2025 Ясни са първите участници в "Traitors: Игра на предатели"
08.08.2025 Нов новинар в bTV
08.08.2025 Гаджето на Юксел Кадриев с нов бизнес
08.08.2025 Честито на Никол Станкулова
предишна страница [ 1/129 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ясни са първите участници в "Traitors: Игра на предатели"
12:42 / 08.08.2025
Нов новинар в bTV
12:26 / 08.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Днес батко ви Орлин има рожден ден
09:52 / 08.08.2025
Ярка смесица от подаръци и предизвикателства за зодиите днес
07:27 / 08.08.2025
"България търси талант" се завръща с нов сезон, ясно е кои ще са ...
22:23 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Енергийна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: