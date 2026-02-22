ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Вальо Михов пред Мон Дьо: Бях на прага между живота и смъртта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:30Коментари (0)307
© Nova tv
Бившият президент на БФC Валентин Михов разкри пред Мон Дьо детайли за период от живота си, в който е бил жертва на рекет, заплахи и физически посегателства от човек от подземния свят.

"Положителен човек, който се мъчил да прави само добро", както сам се определя, а това, което не може да приеме у българина е, че е забравил да казва "благодаря" и "извинявай". Вальо Михов споделя в интервюто си по Nova, че продължава да вярва в доброто у себе си, но личния му горчив опит с човешката душевност го е направил по-скоро затворен и предпазлив. 

Къде изчезна тази класа в хората?

В самовлюбването. Много комплексари. Гледат се в огледалото, гледат: "О, колко красив, аз ще стана богат". Взема един милион, бориш се за втория. Взема един милиард, бориш се за втория. Какво ще ги правя? Къде ще ходя? Аз като бях без стотинка, ти може би не знаеш, преминах през много тежки... Това ми е втори живот. Бях на прага между живота и смъртта.

Какво се случи?

Много ми е тежко да се връщам. Попаднах на хора от подземния свят. Използваха добрината ми. Запознахме се като всеки, нормален човек. Никога не виждам лошо в него. До момента, в който почна да ме използва, почна да заплашва най-любимите хора от моето семейство – дечицата. Внучките. Откупуване, плащане.

Известен човек ли беше това?

Да, известен да. Известен човек от подземния свят. Той 3 години ме държеше като заложник. И рекетираше. Да, и когато приятелите искаха да ми помогнат, аз се свързвах с определени хора, които могат да ми помогнат. Говоря отговорни хора. И тогава предупреждението беше вървене ще ти помогнем. Но някои от нашите хора работят с тях.

Защо физически те тормозеше този човек постоянно?

За пари. Взе ми всичко, каквото има. Това са, да не казваме цифри, но над 100 хил. евро. И ги даваше за лихва, и живееше живота и така нататък. И не само от мене.

Какво се промени като човек в теб след този случай?

Ами станах по-прецизен към хората, които трябва да са до мен. Не знаеш какво представлявах. Очите, операции, както и да е. На никой, на най-големия враг не го пожелавам. Не знам. Явно добрината не винаги се връща. Този отгоре ми е почукал с нещото. Действително се размислих много след този случай. Промених се. Затворих се малко. Притворих се. Не се раздавам толкова.

Твоето семейство трудно ли преживя тези няколко години?

Много. Много тежко. Живи и здрави вече. Много труден момент е било. И най-накрая ми помогна човек, който пак го водеха от този тип хора. Той ми помогна и ми заведе пред друг човек. Оттам вече почна просветление малко. Но най-чистата работа свърши едно момче случайно, без да иска се закачат. Той го одра, пада на глава, удари си главата, кома и почина. Този... Няма да го река човек никога. Той е изверг. Той не е човек. Той ми съсипа живота. Не мога да бъда същия. Не съм този човек, който бях. Промени ме много, но ме накара да бъда по-предпазлив към душевността на хората да не бъда така…. Балък какъвто бях. Тя е система, тя не е политика. Навсякъде е така. В Европа не знам как е, но в България и с мои хора, и с наши хора, и с връзки, както казвам, решат ли да те очистят, ще очистят.


Още по темата: общо новини по темата: 3484
22.02.2026 Въпреки унищожителната критика, Азис прибра 1 милион евро от концертите
21.02.2026 БГ звезди трият миналото си
21.02.2026 Цирк в "Ергенът"! Момите кърпят мъжки чорапи, влиза нова героиня
21.02.2026 Попфолк певицата Рени: Мисля, че е крайно време
21.02.2026 Теч на информация, ясна е едната финалистка
21.02.2026 Детето чудо днес става на 50
предишна страница [ 1/581 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026
Детето чудо днес става на 50
11:03 / 21.02.2026
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета...
10:04 / 21.02.2026
Кризата удари гърците
10:06 / 21.02.2026
Тежък ден и много ядове в събота за 4 зодии
22:38 / 20.02.2026
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
21:26 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: