|"Вайбър" въвежда нова функция за България
Viber Pay ще бъде достъпен за потребителите с последната версия на приложението и ще се активира постепенно. След създаване на дигитален портфейл в приложението, потребителите получават виртуална карта Viber Pay Visa, която може да се използва за онлайн покупки в България и чужбина, навсякъде където се приема Visa.
Услугата позволява мигновени преводи между потребители на Viber без такси, включително и трансгранични плащания към други европейски държави, в които Viber Pay вече е наличен. България става деветият европейски пазар с активна услуга, след Хърватия, Германия, Гърция, Кипър, Словакия, Литва, Словения и Естония.
Освен преводи между потребители, Viber Pay предлага и възможност за безплатни банкови преводи към местни сметки, което позволява плащане на битови разходи и други ежедневни задължения. Плащанията се удостоверяват чрез PIN код или биометрия, а всяка транзакция се отчита с известие в реално време.
От Rakuten Viber посочват, че услугата е разработена с фокус върху навиците на потребителите да комуникират и извършват финансови действия в едно и също дигитално пространство. Според компанията интегрирането на разплащанията директно в чат приложението е част от по-широката стратегия за развитие на Viber като т.нар. "супер приложение“.
Viber Pay работи в партньорство с Visa, а лицензираните платежни услуги се осигуряват от Paynetics - институция за електронни пари, основана в България и оперираща в Европа и Великобритания. Компанията отговаря за издаването на виртуалните карти, обработката на плащанията и регулаторното съответствие.
По отношение на таксите от Viber уточняват, че преводите между портфейли са безплатни, както и плащанията в евро. При разплащания в други валути се прилага такса от 2% за валутно превалутиране, която се показва предварително.
Очаква се в бъдеще към Viber Pay да бъдат добавени и допълнителни функционалности, включително програми с отстъпки и интеграция с други услуги на платформата.
