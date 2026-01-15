ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|VIP мамчетата на bTV и Nova тръгнаха заедно на разходка
Натали Трифонова публикува снимка, на която се вижда, че е с други две известни майки: жената на Маестрото - новинарката Виктория Готева-Димитрова и водещата от конкурентната на Нова телевизия Анна-Мария Конова.
"Mamacitas", написа водещата на CoolT и прогнозата за времето.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2988
|предишна страница [ 1/498 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес за една зодия се отварят врати на нови възможности, друга тр...
07:05 / 15.01.2026
Честито! Хора с редки имена празнуват днес
06:50 / 15.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Есил Дюран не спазила обещание и се омъжила за българин, адвокат ...
10:50 / 14.01.2026
Арестуваха Кийфър Съдърланд
08:05 / 14.01.2026
Кардиолог: Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърц...
16:01 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS