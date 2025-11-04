ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|В реалния живот Кристина замени Дениз в сърцето на Виктор
Двамата вече не крият близостта си и прекараха уикенда заедно на СПА почивка извън столицата. Те активно споделяха сходни кадри в социалните мрежи, което не остави съмнение у последователите им. Виктор дори публикува снимка със следа от червило, придружена с надпис на английски към нея: "Спечелих. Винаги го правя. Не знам друг начин."
Внимателни наблюдатели забелязаха, че на снимките на Виктор се вижда характерна дървена маса, която присъства и в сторитата на Криси, докато тя показва луксозната вила, където са отседнали.
Междувременно в епизодите на шоуто, заснети през пролетта, се очаква отношенията между Виктор и Дениз да се влошат. Според развитието на сюжета той се дистанцира от нея след прекарана обща нощ, което предвещава тяхната раздяла. Това обяснява защо Виктор вече не се притеснява да показва публично новата си любов.
Слуховете за връзката им се зародиха още преди няколко седмици, когато в интернет се появи видео, на което Виктор и Криси са заснети заедно в неговия автомобил. Тези кадри първи подсказаха, че именно тя е новата му избраница, а Дениз е останала в миналото, пише woman.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2064
|предишна страница [ 1/344 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Известната съпруга на богат българин днес става на 58
08:37 / 04.11.2025
Европа се готви за "бурята на века": Арктически студ ще "скове" к...
08:07 / 04.11.2025
Една от най-добрите ни банкерки е родена днес, никой не знае на к...
19:17 / 03.11.2025
Собственик на заведение в Париж: Песен на Лили Иванова ме сдобряв...
10:47 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 годи...
09:37 / 03.11.2025
Прекрасна наша актриса днес става на 43
08:56 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS